Calcio | Serie D. Millesimo e Celle Varazze tra coppa e campionato, nel pomeriggio in campo le squadre di Macchia e Gardini

Pomeriggio in campo con emozioni diverse per Millesimo e Celle Varazze.

L'animo è decisamente più leggero in casa dei valbormidesi, anche se la squadra di mister Macchia intende giocarsi fino in fondo le proprie chance nel match di Coppa contro la Sanremese. La sfida, in programma alle 17:30 al Comunale, sarà valida per i trentaduesimi di finale.

I giallorossi potrebbero apportare diverse modifiche all'undici iniziale, anche per valutare da vicino i giocatori che hanno avuto meno spazio in campionato. Non è da escludere, inoltre, qualche novità tattica contro la formazione di mister Festa.



Le gare odierne:

ore 16.00 Terranuova Traiana-Prato e Avola-Modica;

ore 17.00 Biellese-Alessandria e Este-Caldiero Terme;

ore 17.30 Sanremese-Millesimo e Trapani-Licata, allo stadio “Dino Liotta” di Licata;

ore 18.30 Pavia-Sant’Angelo, Cjarlins Muzane-Brian Lignano e Seravezza-Lucchese;

ore 19.00 Vigor Lamezia-Gelbison;

ore 20.00 Paganese-Puteoli Real Normanna e Union Clodiense-Campodarsego;

ore 20.30 Villa Valle-Tritium, Nocerina-Turris, Fidelis Andria-Bisceglie e Virtus Francavilla-Gravina.

Si giocherà invece a porte chiuse Unipomezia-Teramo, a causa dell'inagibilità dello stadio “Maniscalco”. Nuova Ternana-Recanatese è stata infine rinviata al 21 ottobre, con calcio d'inizio alle 18, per accordi tra i due club.



Il Celle Varazze scenderà invece in campo alle 15:00 snel recupero con l'obiettivo di lasciare l'ultimo posto in classifica, affrontando il Bra dell'ex Boschetto.

I giallorossi stanno attraversando un momento non molto diverso da quello delle civette, circostanza che aumenta ulteriormente il peso dei tre punti in palio questo pomeriggio all'Attilio Bravi.

Da valutare anche le possibili novità nell'undici scelto da mister Gardini, alla luce delle ultime operazioni di mercato, in particolare, dell'arrivo di Mateo Likhaxiu, e della squalifica di Donaggio.