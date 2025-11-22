Calcio, Prima Categoria B. Quattro anticipi in calendario, ma sarà un sabato senza savonesi

Non ci saranno squadre savonesi nel sabato dedicato alla Prima Categoria.
Domani è infatti in programma il derby tra Speranza e Savona, mentre in posticipo la Virtus Don Bosco affronterà l'Audace Campomorone.
Spazio totale quindi al genovesato, con l'anticipo delle 14:30 tra Olimpic e Campese a catalizzare le attenzioni.
A pochi chilometri di distanza, alle 15:00 inizierà Old Boys Rensen - Multedo. Nel medesimo orario si risalirà mano a mano verso l'entroterra con Valsecca - Bolzanetese e Rossiglionese - Rabona.