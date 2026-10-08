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Calcio | 08 ottobre 2026, 12:59

Calcio | Carcarese battuta ma promossa da Valmati: "Alla pari col Savona, l'intero organico ha dato una risposta positiva" (VIDEO)

Calcio | Carcarese battuta ma promossa da Valmati: &quot;Alla pari col Savona, l'intero organico ha dato una risposta positiva&quot; (VIDEO)

Il gol subito nel finale di partita ha impedito alla Carcarese di ottenere un risultato utile nei quarti di finale di andata di Coppa Italia di Eccellenza. Mister Enrico Valmati vede però ancora uno spiraglio aperto in vista del ritorno con il Savona, non lesinando complimenti alla sua squadra per la prova offerta di fronte ai biancoblu.

L'ex tecnico della Sestrese ha ribadito l'importanza dell'organico a disposizione, seppur sul fronte offensivo sia mancata la giusta lucidità nel creare un numero maggiore di occasioni da rete.

Lorenzo Tortarolo

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