Calciomercato | Il Plodio si muove ancora, quattro giovani calciatori entrano nell'organico biancoblu

Il Plodio amplia le proprie scelte in vista del campionato 2026/2027 con quattro nuovi giocatori destinati a entrare nell'organico a disposizione dello staff tecnico.
Il mercato della formazione valbormidese ha portato in rosa Mattia Calderone, attaccante classe 2008, e Andrea Cremonin, chiamato a rinforzare il reparto arretrato. Novità anche per la porta, dove arriva Riccardo Giordani, classe 2007.
A centrocampo, invece, il nuovo volto è quello di Mattia Nervi, classe 2005.
Una serie di innesti giovani e distribuiti nei diversi settori del campo, con il Plodio che prosegue così nella composizione della squadra chiamata ad affrontare la nuova stagione di Seconda Categoria.