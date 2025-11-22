Albenga Volley in lutto: il vicepresidente Honorè Vernetti muore in un incidente stradale

Albenga è sotto shock per la scomparsa di Honorè Vernetti, vice presidente dell’Albenga Volley, deceduto oggi alle ore 12 in ospedale a causa dei gravissimi traumi riportati in un drammatico incidente stradale avvenuto mercoledì nell'alessandrino.

Vernetti Mansin, fisioterapista e neuroriabilitatore molto conosciuto sul territorio, era andato in pensione soltanto due mesi fa, dopo una lunga carriera svolta con professionalità.

Secondo quanto ricostruito, Vernetti Mansin stava viaggiando a bordo della propria automobile quando il camion che lo precedeva ha improvvisamente perso una parte del carico. Il materiale, dopo aver rimbalzato sull’asfalto, ha colpito in pieno il parabrezza della sua vettura, sfondandolo.

"Purtroppo questa mattina - si legge nella nota societaria - è venuto a mancare il nostro Vice-Presidente Honorè Vernetti, nonché papà della nostra Carole.

In questo triste momento, tutta la Società, a partire dalla Dirigenza, lo Staff Tecnico e tutte le Atlete, si stringe con affetto attorno a Carole e alla sua Famiglia, condividendo il dolore per la perdita di una persona che ha dato tanto alla nostra realtà sportiva.