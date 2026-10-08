Giudice Sportivo | Prima Categoria, tutti i provvedimenti nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 3/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 150,00 RIOMAIOR 1965
Per la condotta di alcuni sostenitori i quali sin dal 30' P.T. rivolgevano al ddg espressioni ingiuriose e minacciose.
Euro 75,00 SERRA RICCO 1971
Per aver effettuato le sostituzioni senza utilizzare i cartelli indica numeri.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/10/2026
GRANARA ALESSIO (TORRIGLIA 1977)
GALLUZZO LUIGI (VALSECCA SPORT & FUN)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
DE MARTINO ROBERTO (POLIS. PIEVE LIGURE)
AMMONIZIONE (I INFR)
MONACO GIOVANNI (BOLZANETESE VIRTUS)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PARMA NICCOLO (RIOMAIOR 1965)
A gioco fermo rivolge al ddg un’espressione ingiuriosa e alla notifica del provvedimento di ammonizione un’espressione minacciosa (sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara)
CAGLIOTI MIRKO (VALSECCA SPORT & FUN)
A gioco fermo, colpiva volontariamente con un calcio un avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
IVALDI ALESSANDRO (SAN GIOVANNI BATTISTA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MAGGIARI SAMUELE (CEPARANA CALCIO)
SAMBUCETI PAOLO (COGORNESE)
BETTALLI NICOLO (POLIS. PIEVE LIGURE)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
CELLI FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
GIOVANNONI ISAIA (ARCOLA GARIBALDINA)
TRAVERSARO LORENZO (CAPERANESE 2015)
TERMINELLO ALESSANDRO (CEPARANA CALCIO)
DOMI ALDO (G.S. GRANAROLO)
DALLAGLIO MATTEO (PANCHINA)
CHIAPPORI DANIEL (PEGLIESE)
CAMPICIANO EDOARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)
SCACCIANOCE DANIELE (RABONA VIA DELLACCIAIO)
ARCIDIACONO ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
CANNAVO SAMUELE (SAN GIOVANNI BATTISTA)
PIZZONI LEONARDO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BRICCHI JACOPO (SAVIGNONE)
AMMONIZIONE (I INFR)
BECCIU DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)
CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)
NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)
CIRAVEGNA NICOLO (BOLZANETESE VIRTUS)
COSTA ANDREA (BOLZANETESE VIRTUS)
MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
MELE ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)
FULGONI FILIPPO (CAPERANESE 2015)
DE VINCENZI FRANCESCO (CASTELLETTO)
RAGAZZI LORENZO (CASTELLETTO)
CROSA NICOLO (CELLA 1956)
IANNICELLA MATTIA (CELLA 1956)
CORVI LUCA (CEPARANA CALCIO)
BONAVENTURA ROBERTO (COGORNESE)
MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)
CAMPAZZO MATTEO (MURA ANGELI)
GUELFI LUCA (MURA ANGELI)
CHIAPPINO LEONARDO JOSHUA (OLD BOYS RENSEN)
MUKAJ BREJDI (OLD BOYS RENSEN)
CHIANTIA SIMONE (PEGLIESE)
GARBINI PABLO ANDRES (PEGLIESE)
PUPPO MATTIA (PEGLIESE)
RIZZO ALESSANDRO (PEGLIESE)
BONADIES GIANLUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)
AMATO ANDREA (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)
FILIPPONE TOMMASO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
SHAHAJ MARTIN (RABONA VIA DELLACCIAIO)
BARCIO SAMUELE (RIOMAIOR 1965)
FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)
PARMA NICCOLO (RIOMAIOR 1965)
TACCHINI LEONARDO (RIOMAIOR 1965)
BOCCIA ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
CAVANNA ANDREA (ROSSIGLIONESE)
GESUALDI GABRIELE (ROSSIGLIONESE)
LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)
DE GRECIS LORENZO (SAN GIOVANNI BATTISTA)
DELGADO MACIAS ADRIEL V. (SAN GIOVANNI BATTISTA)
LANZA FILIPPO (SAN GIOVANNI BATTISTA)
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BERONIO GIOVANNI (SANTA MARIA DEL TARO)
DELLACELLA FRANCESCO (SANTA MARIA DEL TARO)
SAMBUCETI DAVIDE (SANTA MARIA DEL TARO)
SARNO ALFREDO (SAVIGNONE)
CUTRIGNELLI CARLO EMANUELE (TORRIGLIA 1977)
CIPRIANO ANDREA (VALSECCA SPORT & FUN)
GALLUZZO LUCA (VALSECCA SPORT & FUN)
GIUBILO ALESSIO (VALSECCA SPORT & FUN)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
FRAIETTA GIACOMO (VOLTRI 87)
SACCHI GABRIELE (VOLTRI 87)
GARE DEL 4/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 150,00 CALCIO POPOLARE SPEZIA
Per la condotta dei propri sostenitori, circa una ventina, durante la gara e soprattutto nel st rivolgevano ripetute ingiurie e offese nei del ddg e dei calciatori avversari, con toni talvolta provocatori.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 22/10/2026
DELLA PINA STEFANO (SAN LAZZARO LUNENSE)
AMMONIZIONE (I INFR)
GONZALEZ ADRIAN (DEGO CALCIO)
MOZZONE CLAUDIO (DEGO CALCIO)
RODINO DIEGO HORACIO (DEGO CALCIO)
ALLENATORI
AMMONIZIONE (I INFR)
FREGOSO ALBERTO (SAN LAZZARO LUNENSE)
GERUNDO MARIO (VELOCE 1910)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
POSLIGUA GARCES MARCO ANTONIO (DINAMO SANTIAGO)
PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)
SPECCHIA SAMUELE (PREGIO CALCIO)
CIMIERI ANURA (PSM RAPALLO)
FUSETTI LORENZO (QUILIANO&VALLEGGIA)
ONTARIO NICOLANTONIO (SANTERENZINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (II INFR)
ZRELLI OMAR (CAMPOROSSO)
NEGRO LORENZO (DEGO CALCIO)
BROSO FRANCESCO (DINAMO SANTIAGO)
DEDJA ARIGO (GOLFO DIANESE 1923)
POZZATO RICCARDO (GOLFO DIANESE 1923)
BUCCHIERI MATTEO (MULTEDO 1930)
RUSSO DAVIDE MARIA (PRIARUGGIA VECCHIO CAST.)
DALHOUMI BASSEM (RICCO LE RONDINI)
CASTI ROBERTO (SAN LAZZARO LUNENSE)
FANELLI ALBERTO (SPERANZA 1912 F.C.)
AMMONIZIONE (I INFR)
DIAMANTI CHRISTIAN (ALTARESE 1929)
PAZMINO INTRIAGO RAFAEL (ALTARESE 1929)
CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (ANDORA 1966)
GUARDONE MATTEO (ANDORA 1966)
BACCELLI NICOLAS (BRU.BORG.LUX)
ESPOSITO GIULIO (BRU.BORG.LUX)
MASINI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
PUGGIONI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)
MENACHO GIANLUCA (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MORACHIOLI LORENZO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
PANNONE ANTONIO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)
GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)
MADAFFERI MARCO (CAMPOROSSO)
MONTELEONE DANILO (CAMPOROSSO)
GILLARDO RODERIC (CENGIO)
CALANDRINO MATTEO (CISANO)
CARPARELLI MARCO (CISANO)
KACELLARI RICARD (CISANO)
ZOUITA ISMAIL (CISANO)
BERNARDINI ALBERTO (COLLI 2024)
JABRAOUI OSSAMA (COLLI 2024)
SCALISI ALESSANDRO (COLLI 2024)
REVELLO MATTEO FRANCESC (DEGO CALCIO)
TURCO SAMUELE (DEGO CALCIO)
VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
MAZZOTTI JORDAN (DINAMO SANTIAGO)
MAZZOTTI SAMUEL (DINAMO SANTIAGO)
MELLO BONFIM GABRIEL (DINAMO SANTIAGO)
CACCIO FEDERICO (GOLFO DIANESE 1923)
MEHMETAJ FABIO (GOLFO DIANESE 1923)
SICILIANO ADRIANO (GOLFO DIANESE 1923)
CHIODO LEONARDO (MAROLACQUASANTA)
SALKU MATTEO (MAROLACQUASANTA)
CHIRIVINO IVAN (MULTEDO 1930)
PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)
GARZOGLIO SAHEL (NOLESE R.G. 1946 2001)
LA ROCCA PIETRO (NOLESE R.G. 1946 2001)
TRIPODI DOMENICO (NOLESE R.G. 1946 2001)
DE MATTEIS SIMONE (ONEGLIA CALCIO)
SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)
AKKIOUI MOHAMMED AMINE (OSPEDALETTI CALCIO)
DI DONATO CIRO (OSPEDALETTI CALCIO)
IANNELLI LUCA (PREGIO CALCIO)
TAZZER MARCO (PREGIO CALCIO)
ZANASI GIACOMO (PSM RAPALLO)
GIGLIO MICHAEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
RAPETTI MARCO (QUILIANO&VALLEGGIA)
SALANI PIETRO (QUILIANO&VALLEGGIA)
BERTONATI GIANMARCO (RICCO LE RONDINI)
EZ ZAHRAOUI OTMANE (RICCO LE RONDINI)
LO BUE ALESSIO (RICCO LE RONDINI)
PONDELLI FRANCESCO (RICCO LE RONDINI)
CORVI MARCO (SAN LAZZARO LUNENSE)
MANZO MARCO (SAN LAZZARO LUNENSE)
ANGELI MANUEL (SANTERENZINA)
DEL CARRIA FRANCESCO (SANTERENZINA)
VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)
GARBARINO LUCA (SASSELLO)
MASIO MATTEO (SASSELLO)
GUEYE IBRAHIMA (SORI)
LORENZINI EDOARDO (TARROS SARZANESE SRL)
SANTINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)
ARENA LUIGI (VALLECROSIA ACADEMY ASD)
CARINCI FRAGALE TOMMASO (VELOCE 1910)
PALUMBO MATTEO (VELOCE 1910)
VENTURI LEONARDO (VELOCE 1910)
CALARCO GIANLUCA (VILLANOVESE A.S.D.)
FRUMENTO FULVIO (VILLANOVESE A.S.D.)
ISABELLA GABRIELE (VILLANOVESE A.S.D.)