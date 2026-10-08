Giudice Sportivo | Promozione. Mister Alessi e Prudente fermati per due incontri

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 4/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 SAN CIPRIANO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali nel secondo tempo rivolgevano all'AA2 insulti sessisti.
Euro 200,00 ANGELO BAIARDO
Ammenda alla società per la condotta di un soggetto riconducibile alla società ospitante che a fine gara entrava nella zona spogliatoi e rivolgeva alla terna arbitrale espressioni ingiuriose e irriguardose. Lo stesso si posizionava fuori dalla recinzione lato di competenza dell’AA2 per quasi tutto il s.t., ad ogni decisione a sfavore della sua squadra, inveiva contro la terna con frasi irriguardose e ingiuriose.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/10/2026
ALESSI DIEGO (FINALE)
AMMONIZIONE (II INFR)
MANGIATORDI GIUSEPPE (BORGO INCROCIATI)
AMMONIZIONE (I INFR)
GATTI ANDREA (LERICI F.C.)
BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)
CAMICIOLI ROMANO (MAGRA AZZURRI)
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
TOVANI PIERLUIGI (SAN CIPRIANO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PRUDENTE EDOARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
(sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara).
CHIODI ALESSIO (MASONE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)
PUCCETTI MATTIA (MAGRA AZZURRI)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
AMMONIZIONE (II INFR)
DEMARTINI GUILLERMO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CHIRIACO MATTIA (ANGELO BAIARDO)
PORRO ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)
DODERO MATTEO (ATLETICO QUARTO)
LUFI ERALDO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
PARODI ALFREDO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
AICARDI NICOLO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
HALAJ SERGIS (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
TANCREDI ROBERTO (FINALE)
SPELLA GEREMIA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
LUPI JACOPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CRAFA JACOPO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
COSTA AMEDEO (LERICI F.C.)
BRUNOZZI ANDREA (LITTLE CLUB GENOA)
CASTROPIGNANO MATTEO (MAGRA AZZURRI)
MASSA SIMONE (PONTELUNGO 1949)
CAROZZA NICOLO (PRAESE 1945)
FILENI FRANCESCO (PRAESE 1945)
OLIVA MARCO (SAN CIPRIANO)
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
SCHENONE CHRISTIAN (SAN DESIDERIO)
GASCO FILIPPO (SAN FRANCESCO LOANO)
HAMATI ARTUR (SAN FRANCESCO LOANO)
IEMOLO NDIAYE KARIM (SESTRESE BOR. 1919)
ANZALONE MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
PANARIELLO LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
BIANCO LORENZO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
MASSA MATTEO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)
CANOVI DAVIDE (ANGELO BAIARDO)
DI GENNARO NICOLO (ANGELO BAIARDO)
BOASI MARCO (ATLETICO QUARTO)
DE KATT LORENZO DARIO (ATLETICO QUARTO)
ZENDRINI LORENZO (ATLETICO QUARTO)
SACCO RONNY (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
COLLA MANUEL (BORGO INCROCIATI)
GUEYE MOUSTAPHA (BORGO INCROCIATI)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
BINAJ AMARILDO (CASARZA LIGURE)
GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)
GALLO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BONACORSI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
RICCI PIETRO (FINALE)
GUELFI NICOLA (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BRUZZESE JACOPO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CARUSO SIMONE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CARLINI EDOARDO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
CASTELLANOTTI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)
FROLLA FRANCESCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MARTE ROSARIO NICOLA (INTERCOMUNALE BEVERINO)
VENTURINI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
FALL MODOU (LERICI F.C.)
TOSO VALENTINO (LEVANTO CALCIO)
CARRA FEDERICO (LITTLE CLUB GENOA)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB GENOA)
BENNATI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)
BERNARDINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)
CAMPAZZO EDOARDO PIETRO (MASONE)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971)
POLLAROLO FRANCESCO (OLIMPIC 1971)
DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)
DI SANTO LORENZO (PRAESE 1945)
ANSALDO FABIO (SAMPIERDARENESE)
MANZI LORENZO (SAMPIERDARENESE)
APRILE MATTEO (SAN CIPRIANO)
BALBI LUCA (SAN CIPRIANO)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
OMODEI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
SGHAIRI OMAR (SAN DESIDERIO)
BREGLIANO SIMONE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
GAGLIARDI GIORGIO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)