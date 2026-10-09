Enduro | Ad Andora l'ultimo e decisivo appuntamento del Trofeo KTM-Husqvarna-GASGAS 2026

Il conto alla rovescia è iniziato per l'ultimo e decisivo appuntamento del Trofeo Enduro KTM-Husqvarna-GASGAS 2026, che nel weekend del 10 e 11 ottobre farà tappa ad Andora, in provincia di Savona, per il gran finale della stagione.

Organizzata dal Moto Club Alassio, con i patrocini dei comuni di Andora e Alassio, la manifestazione porterà sulla Riviera ligure centinaia di piloti e accompagnatori per una sfida che si preannuncia spettacolare e ricca di emozioni. Il percorso di gara, studiato per esaltare sia la tecnica sia la velocità dei concorrenti, si svilupperà su un anello di circa 55 chilometri da percorrere tre volte, attraversando alcuni dei panorami più suggestivi della bellissima costa e dell'entroterra ligure, su percorsi puliti e riattivati dai volontari dell'organizzazione per l'occasione.

Le operazioni preliminari prenderanno il via nella giornata di sabato 10 ottobre, quando piloti e team saranno impegnati nelle verifiche amministrative e tecniche e nelle ultime fasi di preparazione in vista della competizione.

La gara scatterà invece domenica 11 ottobre alle ore 8:30, con i protagonisti del Trofeo pronti a sfidarsi su un tracciato che alternerà passaggi veloci, sezioni tecniche e panorami mozzafiato.



Tre prove speciali per decretare i vincitori

A rendere unico l'appuntamento di Andora saranno le tre prove speciali previste per ogni giro di gara.

La più attesa dal pubblico sarà senza dubbio il Cross Test sulla spiaggia, una spettacolare prova che si svilupperà direttamente sull'arenile andorese. Uno scenario unico già sperimentato nel Campionato Italiano Enduro Assoluti del 2023, capace di offrire grande visibilità agli appassionati e immagini di forte impatto tra mare, sabbia e motociclette da competizione.

Il percorso comprenderà inoltre un impegnativo Enduro Test ricavato tra le colline dell'entroterra, dove tecnica, precisione e resistenza faranno la differenza, e un secondo Cross Test caratterizzato da tratti veloci e guidati, in grado di mettere alla prova le capacità di tutti i concorrenti.



Una grande festa dell'enduro

Il centro logistico dell'evento sarà allestito nell'area del Palazzetto dello Sport di Andora, dove troveranno posto il paddock, il Parco Chiuso e tutte le strutture operative della manifestazione.

Domenica pomeriggio, al termine della gara Grandi festeggiamenti per tutti i protagonisti a cui verrà consegnato il ricco montepremi in palio.

I tempi delle prove speciali cronometrate saranno on line su ficr enduro.