Riprende a pieno regime il programma del massimo campionato regionale, con buona parte dei team savonesi impegnato lontano dalle mura amiche.
L'impegno più ostico, sulla carta, è quello del Pietra Ligure in casa della capolista Busalla, ma i biancocelesti hanno dalla loro la possibilità di poter accorciare rispetto alla zona playoff, forti di un ultimo mese disputato su buoni ritmi.
Puntano al genovesato anche la San Francesco Loano, in una gara da non sbagliare in casa della Voltrese, e la Carcarese, attesa dall'Athletic Club Albaro.
Turno al Viglino invece per il Millesimo: i giallorossi proveranno a riaccendere le polveri dopo gli ultimi due 0-0 consecutivi.
In Breve
venerdì 28 novembre
giovedì 27 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Altri sport
Calcio
Calcio | 23 novembre 2025, 10:09
Calcio, Eccellenza. Il Pietra al cospetto del primo della prima della classe, rotta verso Genova per San Francesco e Carcarese
Il Millesimo riceve il Molassana, alla ricerca della rete perduta
Riprende a pieno regime il programma del massimo campionato regionale, con buona parte dei team savonesi impegnato lontano dalle mura amiche.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?