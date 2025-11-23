 / Calcio

Calcio, Eccellenza. Il Pietra al cospetto del primo della prima della classe, rotta verso Genova per San Francesco e Carcarese

Il Millesimo riceve il Molassana, alla ricerca della rete perduta

Riprende a pieno regime il programma del massimo campionato regionale, con buona parte dei team savonesi impegnato lontano dalle mura amiche.
L'impegno più ostico, sulla carta, è quello del Pietra Ligure in casa della capolista Busalla, ma i biancocelesti hanno dalla loro la possibilità di poter accorciare rispetto alla zona playoff, forti di un ultimo mese disputato su buoni ritmi.
Puntano al genovesato anche la San Francesco Loano, in una gara da non sbagliare in casa della Voltrese, e la Carcarese, attesa dall'Athletic Club Albaro.
Turno al Viglino invece per il Millesimo: i giallorossi proveranno a riaccendere le polveri dopo gli ultimi due 0-0 consecutivi.

