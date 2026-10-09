Calcio | Borgo Incrociati, Mangiatordi si tiene stretto il 2-2: "Risultato giusto, grande reazione tattica e di cuore. Questa squadra non molla mai"

Un pareggio strappato con grinta al termine di una sfida ad altissima intensità. Il 2-2 raccolto in extremis dal Borgo Incrociati contro un buon Pontelungo Pontelungo lascia in dote a mister Mangiatordi preziose indicazioni per il prosieguo del campionato.
Ai microfoni del post-partita, il tecnico ha analizzato i novanta minuti: dall'approccio da rivedere nel primo tempo, alla coraggiosa rivoluzione tattica della ripresa che ha cambiato l'inerzia del match, fino agli elogi per lo spirito di sacrificio di una rosa ancora giovane, ma già capace di gettare il cuore oltre l'ostacolo.