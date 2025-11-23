Calcio, Promozione. Tornano a far punti Ceriale e Finale, a Renda risponde Ferrara nel primo tempo

CERIALE - FINALE 1-1 (Renda 28' rig, Ferrara 31')

49' finisce qua!

48' ultima mossa del Ceriale: Ascheri per Kacellari

45' quattro di recupero

35' Palumbo per Polito nel Finale

33' Minazzo per Luca Beluffi, Pierotello per Gaudino: doppio cambio Ceriale

30' Halaj per Risso nel Finale

29' ammonito Gaudino

28' esordio per Bonforte nel Ceriale, il 2009 subentra a Renda

27' nel Finale Arzarello per Moretti, si alza a centrocampo Tona

27' altro brivido in area Ceriale, ribattuto Polito

26' combinazione Finale, Moretti per Dagnino che arriva a rimorchio, tiro non forte sul primo palo, blocca Gallo

22' Renda manda alto dalla destra, non gira abbastanza il mancino

21' occasionissima Finale, imbucata di Ballone per Moretti, sterzata in area e poi il tiro, respinge Gallo con la mano di richiamo

16' cross di Dagnino, prova in acrobazia Tona, palla lontana dalla porta

15' una nuova incursione di Moretti, stavolta il tiro del centrocampista che non trova la porta

10' rischia di combinarla Tancredi, controllo sbagliato e ne approfitta Kacellari, ma il difensore riesce a intervenire sul pallone. Dopo, il fuorigioco di Dagnino in area Ceriale, il Finale aveva poi insaccato ma a gioco fermo

8' ammonito Daniele Puddu

15:59 ripartiti

Dagnino per Belvedere nel Finale

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, termina il primo tempo

43' palla sotto le gambe di Kacellari che stende Ferrara: primo giallo della gara

38' stesso esito anche per Guaraglia, stavolta palla ben lontana dalla porta difesa da Grenna

37' manda alto sopra la traversa Buonocore da fuori

34' ha peccato di malizia Vuillermoz, contatto con Shpuza in area ma l'esterno 2007 rimane in piedi

31' PAREGGIA IL FINALE! Ferrara torna al gol trasformando dalla destra in area. Cross di Vuillermoz dalla sinistra, palla deviata e poi sui piedi di Ferrara, che appostato sulla destra, spara con il mancino e insacca

30' incursione di Moretti, sfera poi a Polito che prova da fuori, tiro basso bloccato da Gallo

28' Realizza Renda, 1-0 Ceriale

27' RIGORE CERIALE! Atterrato Renda da Belvedere in area

25' prova Risso, esito alto

22' ci prova Taku ma spara alto senza convinzione, gara combattuta al Merlo, leggermente meglio il Ceriale nel complesso, si sta vedendo una buona intensità

13' altro pericolo creato dal Ceriale, stavolta con Franco, che dopo la deviazione di Tona sulla punizione di Kacellari va al tiro dalla sinistra dell'area, non trova però lo specchio

12' squillo Ceriale con la conclusione da fuori di Kacellari, ci arriva bene Grenna, gioco poi fermato su offside sulla ribattuta di Beluffi che non era comunque riuscito a insaccare

8' esce bene il Finale, palla poi a Belvedere che non riesce a mettere in mezzo

2' batte veloce un piazzato il Ceriale, Grenna smanaccia sul cross di Kacellari

15:01 partiti

PRIMO TEMPO

Tanto in palio tra Ceriale e Finale, da entrambe le parti c'è bisogno di tornare alla vittoria e ridare morale nei due gruppi, entrambi con difficoltà, diverse ma presenti e che hanno reso fino ad ora la stagione complicata.

Formazioni

CERIALE: Gallo, Shpuza, Guaraglia, D'Aiuto, Franco, Taku, Gaudino, Kacellari, Renda, Buonocore, L. Beluffi

A disposizione: Martinetti, Dogic, Quartieri, Minazzo, Bonforte, Ghilino, Grillo, Pierotello, Ascheri

Allenatore: Mambrin

FINALE: Grenna, Belvedere, D. Puddu, Moretti, Tancredi, Tona, Vuillermoz, Ballone, Risso, Ferrara, Polito

A disposizione: Mondino, Medas, Mallarino, Arzarello, G. Puddu, Minetti, Dagnino, Palumbo, Halaj

Allenatore: Alessi

Arbitro: Francesco Ponzetto (Genova)

Assistenti: Giorgio Minniti (Genova) - Kaltoum El Fary (Savona)