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Calcio | 09 ottobre 2026, 11:29

Calcio | Eccellenza. Le designazioni per la quinta giornata, Corellino dirigerà Pietra Ligure - Lavagnese

Calcio | Eccellenza. Le designazioni per la quinta giornata, Corellino dirigerà Pietra Ligure - Lavagnese

Busalla Calcio – Savona FBC 1907

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga) 

Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari) 

Assistente 2: Matthias Crisafulli (Genova)
 

Cairese – Molassana Boero

Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari) 

Assistente 1: Gianluca Sanguinetti (La Spezia) 

Assistente 2: Alessandro Valdi (Chiavari)
 

Campomorone Sant'Olcese – Albissole 1909

Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia) 

Assistente 1: Giulio Fantino (Savona) 

Assistente 2: Matteo Crotti (Genova)
 

Carcarese – Athletic Club Albaro

Arbitro: Alessio Carrea (Genova) 

Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova) 

Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)
 

Football Genova Calcio – Rivasamba H.C.A.

Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova) 

Assistente 1: Florjana Doci (Savona) 

Assistente 2: Mario Preci (Savona)
 

Golfoparadiso Pro Recco – Sammargeritese 1903

Arbitro: Federico Tosi (Busto Arsizio) 

Assistente 1: Francesco Monaci (Genova) 

Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
 

Pietra Ligure 1956 – Lavagnese 1919

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova) 

Assistente 1: Catello Gasparo (Genova) 

Assistente 2: Michele Bernardini (Genova)
 

Vallescrivia 2018 – Arenzano Football Club

Arbitro: Giorgia Scaffidi (Alba - Bra) 

Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova) 

Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)

Redazione

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