Calcio | Eccellenza. Le designazioni per la quinta giornata, Corellino dirigerà Pietra Ligure - Lavagnese

Busalla Calcio – Savona FBC 1907
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Samuele Marchetti (Chiavari)
Assistente 2: Matthias Crisafulli (Genova)
Cairese – Molassana Boero
Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistente 1: Gianluca Sanguinetti (La Spezia)
Assistente 2: Alessandro Valdi (Chiavari)
Campomorone Sant'Olcese – Albissole 1909
Arbitro: Andrea Brizzi (La Spezia)
Assistente 1: Giulio Fantino (Savona)
Assistente 2: Matteo Crotti (Genova)
Carcarese – Athletic Club Albaro
Arbitro: Alessio Carrea (Genova)
Assistente 1: Anton Giulio Ermini (Genova)
Assistente 2: Jetmir Hasa (Albenga)
Football Genova Calcio – Rivasamba H.C.A.
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Mario Preci (Savona)
Golfoparadiso Pro Recco – Sammargeritese 1903
Arbitro: Federico Tosi (Busto Arsizio)
Assistente 1: Francesco Monaci (Genova)
Assistente 2: Alessandro De Lucia (Genova)
Pietra Ligure 1956 – Lavagnese 1919
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Catello Gasparo (Genova)
Assistente 2: Michele Bernardini (Genova)
Vallescrivia 2018 – Arenzano Football Club
Arbitro: Giorgia Scaffidi (Alba - Bra)
Assistente 1: Vesselin Adriano Torrero (Genova)
Assistente 2: Emmanuel Crova (Chiavari)