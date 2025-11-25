 / Calcio

Calcio. Promozione, Mambrin si tiene stretto il punto nel derby: "Ci portiamo a casa la prestazione, Finale squadra molto forte" (VIDEO)

Le impressioni del tecnico biancoblu dopo l'1-1 di domenica scorsa

Il derby di Promozione tra Ceriale e Finale si è chiuso con un pareggio. I biancoblù sono passati in vantaggio grazie al rigore trasformato dall’ex Renda, ma la risposta del Finale è stata immediata: Ferrara ha firmaro l’1-1 rimasto poi invariato fino al triplice fischio al termine di una gara intensa e combattuta.

"Ne uscivamo da una settimana che poteva essere particolare perché tra febbri e problemi fisici, la panchina era completamente composta da elementi del settore giovanile che ci sono venuti a dare una grossa mano e quindi ne sono molto contento - il commento del tecnico biancoblu Marco Mambrin - La prestazione ce la portiamo a casa: il Finale è una squadra che ha una classifica un po' bugiarda, ma è una squadra molto forte".

