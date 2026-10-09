Calcio | Le designazioni nei gironi A e B di Prima Categoria

GIRONE A
Andora 1966 – Altarese 1929: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
Camporosso – Quiliano&Valleggia: Gabriele Semeria (Imperia)
Cisano – Cengio: Alessandro Cattunar (Imperia)
Golfo Dianese 1923 – Argentina Arma: Mattia Calo (Albenga)
Nolese R.G. 1946 2001 – Dego Calcio: Marco Visani (Genova)
Ospedaletti Calcio – Veloce 1910: Martin Virgilio (Imperia)
Speranza 1912 F.C. – Oneglia Calcio: Andrea Zunino (Savona)
Villanovese – Vallecrosia Academy ASD: Alessandro Azzizzi (Genova)
GIRONE B
G.S. Granarolo – S.G. Battista: Vincenzo Falco (Genova)
Multedo 1930 – Valsecca Sport Fun: Francesco Devoti (Genova)
Old Boys Rensen – Mura Angeli: Davide Dalle Nogare (Genova)
Priamar A.S.D. – Pegliese: Thomas Felline (Savona)
Rossiglionese – Bolzanetese Virtus: Federico Cantoni (Genova)
Sassello – Savignone: Samuele Baccino (Savona)
Serra Riccò 1971 – Cella: Giorgio Minniti (Genova)
Voltri 87 – Rabona Via dell'Acciaio: Filippo Masini (Genova)