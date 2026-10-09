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Calcio | 09 ottobre 2026, 17:48

Calcio | Le designazioni nei gironi A e B di Prima Categoria

Masini dirigerà Voltri - Rabona

Masini dirigerà Voltri - Rabona

GIRONE A

Andora 1966 – Altarese 1929: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

Camporosso – Quiliano&Valleggia: Gabriele Semeria (Imperia)

Cisano – Cengio: Alessandro Cattunar (Imperia)

Golfo Dianese 1923 – Argentina Arma: Mattia Calo (Albenga)

Nolese R.G. 1946 2001 – Dego Calcio: Marco Visani (Genova)

Ospedaletti Calcio – Veloce 1910: Martin Virgilio (Imperia)

Speranza 1912 F.C. – Oneglia Calcio: Andrea Zunino (Savona)

Villanovese – Vallecrosia Academy ASD: Alessandro Azzizzi (Genova)


GIRONE B

G.S. Granarolo – S.G. Battista: Vincenzo Falco (Genova)

Multedo 1930 – Valsecca Sport Fun: Francesco Devoti (Genova)

Old Boys Rensen – Mura Angeli: Davide Dalle Nogare (Genova)

Priamar A.S.D. – Pegliese: Thomas Felline (Savona)

Rossiglionese – Bolzanetese Virtus: Federico Cantoni (Genova)

Sassello – Savignone: Samuele Baccino (Savona)

Serra Riccò 1971 – Cella: Giorgio Minniti (Genova)

Voltri 87 – Rabona Via dell'Acciaio: Filippo Masini (Genova)

Redazione

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