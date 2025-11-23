Calcio, Promozione. Non mancano gli intrecci nella penultima domenica novembrina

Il primo terzo di campionato per il girone A di Promozione è alle spalle, in attesa di recuperare le sfide rinviate sette giorni fa.

La classifica sta iniziando a delineare i proprivalori, proponendo per la giornata odierna tanti incroci interessanti.

Due saranno i confronti diretti: Baia Alassio - Legino e Ceriale - Finale. La prima gara potrebbe lanciare uno tra i team di Sardo e Tobia verso la zona playoff, mentre è da prendere totalmente con le molle la sfida del Merlo, complice il momento difficile che stanno attraversando sia i biancoblu che i giallorossi.

Restando nelle latitudini savonesi, gara da non fallire per il Savona contro il Serra Riccò, mentre il Bragno cerca l'intera posta in palio contro la Superba per allontanare la zona calda della graduatoria.

Nel genovesato il Pontelungo testerà lo stato di forma della Sestrese, con la capolista "virtuale" Albissole pronta a confermare il proprio posto tra le grandi al cospetto del Ca de Rissi.