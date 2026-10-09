Pallanuoto | Rari Nantes Savona, esordio vincente in Len Euro Cup: Duisburg battuto 11-5

Inizia nel migliore dei modi l’avventura europea della Rari Nantes Savona in Len Euro Cup. Ad Atene, i biancorossi superano i tedeschi dell’ASC Duisburg e.V. con il punteggio di 11-5, conquistando una vittoria importante all’esordio nel gruppo B, l’unico composto da cinque squadre.

Per la formazione guidata da Angelini si trattava del primo impegno ufficiale della stagione, dopo la mancata disputa della sfida di Serie A1 contro il Telimar Palermo. Un debutto che, almeno nelle battute iniziali, ha presentato qualche difficoltà: i savonesi sono infatti scivolati sullo 0-2 e successivamente sull’1-3, prima di trovare la reazione necessaria per rimettere in equilibrio la partita.

Il primo tempo si è chiuso sul 4-3 in favore dei tedeschi, ma da quel momento la Rari Nantes ha cambiato marcia. Nel secondo parziale i biancorossi hanno piazzato un netto 3-0, completando poi l’allungo con il 3-1 della terza frazione. Negli ultimi otto minuti, le reti di Castro Fernandez e Condemi hanno definitivamente consolidato il vantaggio savonese, fissando il risultato sull’11-5 finale.

A referto, per la Rari Nantes Savona, Cora, Gullotta e Marini, tutti autori di una doppietta, oltre a Castro Fernandez, Condemi, Gil Cedò, Occhione e Valle. Tra i pali, per tutta la durata dell’incontro, spazio a Giotta Lucifero.

Archiviato il successo all’esordio, per i biancorossi non c’è tempo per fermarsi. Il calendario del girone propone infatti una giornata particolarmente impegnativa: domani, alle 9, la sfida contro i russi del Kos-Sintez Kazan, mentre alle 20 la Rari Nantes tornerà in acqua per affrontare i padroni di casa del G.S. Apollon Smyrnis.

Il programma si concluderà domenica mattina, alle 8.30, con il confronto contro i serbi del VK Partizan.