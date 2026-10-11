Calcio | Il Cengio vince a Cisano e va in vetta. Granata per un tempo in inferiorità numerica

CISANO - CENGIO 2-3 (85' Zouita rig., 92' Donà - 47' e 64' Rovere, 91' Briano)
47' INCREDIBILE! GOL DI DONA'! IL CISANO SI RIPORTA A -1
46' LA RICHIUDE IL CENGIO! BICICLETTA DI BRIANO SPETTACOLARE, LA PALLA TERMINA LA PROPRIA CORSA ALL'INCROCIO!
40' TORNA IN PARTITA IL CISANO! ZOUITA TRASFORMA IL PENALTY DA LUI GUADAGNATO, INGENUO META NELL'OCCASIONE
36' giallo a Gibilaro per proteste
35' Porcella lancia Bonsignorio per Kacellari, nel Cengio Bogarin rileva Zizzini. Bogarin dovrà attendere però un minuto, secondo il direttore di gara Zizzini ha lasciato il campo troppo lentamente.
31' ammonito Donà
28' il Cisano per la prima volta riesce a sviluppare gioco sull'esterno, non a caso Loberto riesce a trovare la battuta a rete. Ottimo Rizzo ad opporsi con il corpo
25' il Cisano prova a serrare i tempi, i biancoblu difettano però di manovra. Con l'uomo in più ci sarebbero spazi interessanti da sfruttare
21' ammonito Rizzo per perdita di tempo, cartellino per il portiere granata
19' ANCORA ROVERE! DOPPIETTA! COLPO DI TESTA IN ALLUNGO DELIZIOSO A BATTERE MASSABO'!
15' ammonito Zouita
14' super Massabò sul destro a cercare il secondo palo di Zizzini. Cengio vicino al raddoppio
11' giallo anche per Loberto
10' due cambi Cengio, in campo Bonifacino e Briano per Castellano e De Matteis
9' ammonito De Matteis
6' Rovere apparecchia per Rizzo, Massabò è attento
4' 4-4-1 per Chiarlone con De Matteis e Rovere esterni di centrocampo dalla propensione comunque offensiva
1' si riparte! Un cambio per parte: Rizzo per Siri nel Cengio, dopo pochi istanti Gerini per Gattuso nel Cisano
SECONDO TEMPO
48' termina il primo tempo, granata avanti all'intervallo
47' CENGIO IN VANTAGGIO! ROVERE! Girata sul primo palo perfetta per il numero 7, valbormidesi avanti nonostante l'inferiorità numerica
45' ammonito Calandrino, il Cengio chiedeva il rosso per il centrale biancoblu
43' svolta del match! Espulso Gillardo, il difensore probabilmente ha perso il piede d'appoggio nel momento dell'intervento. Per lui seconda ammonizione.
40' Rovere fermato in posizione irregolare, Catturan segnala il fuorigioco ma a colpire il pallone era stato un difensore del Cisano
36' tiro al volo magico di Rovere, coordinazione quasi troppo perfetta per la battuta: solo la traversa impedisce all'attaccante di trovare il vantaggio
34' Kacellari a centimetri dal vantaggio, punizione sul palo di Rizzo ma a lato di una manciata di centimetri
33' Gillardo abbatte Zouita, cartellino giallo
32' surplace di Loberto in area di rigore, l'attaccante si sposta la palla sul destro e calcia sull'esterno della rete
27' 4-4-2 per i padroni di casa, risponde Chiarlone con il 4-2-3-1
20' Cisano che fa fatica a riempire l'area, sui cross non ci sono uomini a impensierire la difesa granata
14' ancora una chance a verbale per gli ospiti. Angolo di Freccero, Gillardo arriva a rimorchio in solitaria ma calcia alto
7' Zizzini ha il piede caldo, Massabò sul primo palo è attento
6' corner Cisano, batte Kacellari, la traiettoria a giro si stampa direttamente sul palo
4' primo tiro in porta per il Cengio, la punizione di Zizzini trova i pugni di Massabò
1' si parte!
PRIMO TEMPO
CISANO: Massabò, Trincheri, Donà, Gagliano, Calandrino, Gibilaro, Mangiavillano, Gattuso, Zouita, Kacellari, Loberto.
A disposizione: Zunino, Lombardo, Mantero, Bonsignorio, Gerini, Lecini, Vigliercio.
Allenatore: Porcella
CENGIO: Rizzo, Croce, Castellano, Gallesio, Freccero, Gillardo. Rovere, Meta, Zizzini. Siri, De Matteis.
A disposizione: Ranieri, Caruso, Bonifacino, Bausano, Rizzo, Seccafen, Briano, Bogarin, Gamba.
Allenatore: Chiarlone
Arbitro: Cattunar di Imperia