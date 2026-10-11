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Calcio | 11 ottobre 2026, 14:52

Calcio | Il Cengio vince a Cisano e va in vetta. Granata per un tempo in inferiorità numerica

Decidono la doppietta di Rovere e l'eurogol di Briano, per i biancoblu a segno Zouita e Donà

Calcio | Il Cengio vince a Cisano e va in vetta. Granata per un tempo in inferiorità numerica

CISANO - CENGIO 2-3  (85' Zouita rig., 92' Donà - 47' e 64' Rovere, 91' Briano)
 

47' INCREDIBILE! GOL DI DONA'! IL CISANO SI RIPORTA A -1

46' LA RICHIUDE IL CENGIO! BICICLETTA DI BRIANO SPETTACOLARE, LA PALLA TERMINA LA PROPRIA CORSA ALL'INCROCIO!

40' TORNA IN PARTITA IL CISANO! ZOUITA TRASFORMA IL PENALTY DA LUI GUADAGNATO, INGENUO META NELL'OCCASIONE

36' giallo a Gibilaro per proteste

35' Porcella lancia Bonsignorio per Kacellari, nel Cengio Bogarin rileva Zizzini. Bogarin dovrà attendere però un minuto, secondo il direttore di gara Zizzini ha lasciato il campo troppo lentamente.

31' ammonito Donà

28' il Cisano per la prima volta riesce a sviluppare gioco sull'esterno, non a caso Loberto riesce a trovare la battuta a rete. Ottimo Rizzo ad opporsi con il corpo

25' il Cisano prova a serrare i tempi, i biancoblu difettano però  di manovra. Con l'uomo in più ci sarebbero spazi interessanti da sfruttare

21' ammonito Rizzo per perdita di tempo, cartellino per il portiere granata

19' ANCORA ROVERE! DOPPIETTA! COLPO DI TESTA IN ALLUNGO DELIZIOSO A BATTERE MASSABO'!

15' ammonito Zouita

14' super Massabò sul destro a cercare il secondo palo di Zizzini. Cengio vicino al raddoppio

11' giallo anche per Loberto

10' due cambi Cengio, in campo Bonifacino e Briano per Castellano e De Matteis

9' ammonito De Matteis

6' Rovere apparecchia per Rizzo, Massabò è attento

4' 4-4-1 per Chiarlone con De Matteis e Rovere esterni di centrocampo dalla propensione comunque offensiva

1' si riparte! Un cambio per parte: Rizzo per Siri nel Cengio,  dopo pochi istanti Gerini per Gattuso nel Cisano

SECONDO TEMPO
 

48' termina il primo tempo, granata avanti all'intervallo

47' CENGIO IN VANTAGGIO! ROVERE! Girata sul primo palo perfetta per il numero 7, valbormidesi avanti nonostante l'inferiorità numerica

45' ammonito Calandrino, il Cengio chiedeva il rosso per il centrale biancoblu

43' svolta del match! Espulso Gillardo, il difensore probabilmente ha perso il piede d'appoggio nel momento dell'intervento. Per lui seconda ammonizione. 

40' Rovere fermato in posizione irregolare, Catturan segnala il fuorigioco ma a colpire il pallone era stato un difensore del Cisano

36' tiro al volo magico di Rovere, coordinazione quasi troppo perfetta per la battuta: solo la traversa impedisce all'attaccante di trovare il vantaggio

34' Kacellari a centimetri dal vantaggio, punizione sul palo di Rizzo ma a lato di una manciata di centimetri

33' Gillardo abbatte Zouita, cartellino giallo

32' surplace di Loberto in area di rigore, l'attaccante si sposta la palla sul destro e calcia sull'esterno della rete

27' 4-4-2 per i padroni di casa, risponde Chiarlone con il 4-2-3-1

20' Cisano che fa fatica a riempire l'area, sui cross non ci sono uomini a impensierire la difesa granata

14' ancora una chance a verbale per gli ospiti. Angolo di Freccero, Gillardo arriva a rimorchio in solitaria ma calcia alto

7' Zizzini ha il piede caldo, Massabò sul primo palo è attento

6' corner Cisano, batte Kacellari, la traiettoria a giro si stampa direttamente sul palo

4' primo tiro in porta per il Cengio, la punizione di Zizzini trova i pugni di Massabò

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

CISANO: Massabò, Trincheri, Donà, Gagliano, Calandrino, Gibilaro, Mangiavillano, Gattuso, Zouita, Kacellari, Loberto.

A disposizione: Zunino, Lombardo, Mantero, Bonsignorio, Gerini, Lecini, Vigliercio.

Allenatore: Porcella
 

CENGIO: Rizzo, Croce, Castellano, Gallesio, Freccero, Gillardo. Rovere, Meta, Zizzini. Siri, De Matteis.

A disposizione: Ranieri, Caruso, Bonifacino, Bausano, Rizzo, Seccafen, Briano, Bogarin, Gamba.

Allenatore: Chiarlone
 

Arbitro: Cattunar di Imperia

Lorenzo Tortarolo

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