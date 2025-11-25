 / Calcio

Calcio | 25 novembre 2025, 12:30

Calcio. Serie D, le designazioni arbitrali per i recuperi della 12esima giornata

Celle Varazze - Asti a Pasquetto di Crema, Dumitrascu di Reggio Emilia per Imperia - Cairese. Vado - Gozzano a Passarotti di Mantova

Calcio. Serie D, le designazioni arbitrali per i recuperi della 12esima giornata

Vigilia di campionato per Celle Varazze, Imperia, Cairese e Vado, impegnate domani - mercoledì 26 novembre - nei recuperi della 12esima giornata del Girone A di Serie D.

Di seguito le designazioni arbitrali:

CELLE VARAZZE F.B.C. – ASTI

Arbitro: Giacomo Pasquetto (Crema)
Assistente 1: Antonio Russo (Torre del Greco)
Assistente 2: Leonardo D'Andrea (Viterbo)

IMPERIA CALCIO SRL – CAIRESE

Arbitro: Alexandru Dumitrascu (Finale Emilia)
Assistente 1: Guglielmo Iozzia (Roma 1)
Assistente 2: Dario Gherardini (Faenza)

VADO FC 1913 – GOZZANO SSDRL

Arbitro: Francesco Passarotti (Mantova)
Assistente 1: Federico Monardo (Bergamo)
Assistente 2: Andrea Minopoli (Napoli)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium