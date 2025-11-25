Calcio. Serie D, le designazioni arbitrali per i recuperi della 12esima giornata

Vigilia di campionato per Celle Varazze, Imperia, Cairese e Vado, impegnate domani - mercoledì 26 novembre - nei recuperi della 12esima giornata del Girone A di Serie D.
Di seguito le designazioni arbitrali:
CELLE VARAZZE F.B.C. – ASTI
Arbitro: Giacomo Pasquetto (Crema)
Assistente 1: Antonio Russo (Torre del Greco)
Assistente 2: Leonardo D'Andrea (Viterbo)
IMPERIA CALCIO SRL – CAIRESE
Arbitro: Alexandru Dumitrascu (Finale Emilia)
Assistente 1: Guglielmo Iozzia (Roma 1)
Assistente 2: Dario Gherardini (Faenza)
VADO FC 1913 – GOZZANO SSDRL
Arbitro: Francesco Passarotti (Mantova)
Assistente 1: Federico Monardo (Bergamo)
Assistente 2: Andrea Minopoli (Napoli)