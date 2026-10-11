Calcio | Il Vado nella tana del Grifone, alle 17:30 il match contro il Perugia al Renato Curi

Un altro pomeriggio speciale attende il Vado dopo la sua lunga assenza dal campionato di Serie C.

Alle 17:30 i rossoblù incroceranno i tacchetti con il Perugia, club che ha lasciato il segno nel calcio italiano sul finire degli anni Novanta, durante l'epopea della squadra guidata da Serse Cosmi e presieduta da Luciano Gaucci.

Nella suggestiva cornice della città umbra, la squadra di mister Riolfo avrà però poco spazio per gli amarcord. Dopo aver raccolto quattro punti nelle sfide contro Torres e Forlì, l'obiettivo è proseguire il cammino, confermando la solidità difensiva mostrata negli ultimi 180 minuti e cercando, al tempo stesso, di compiere passi avanti nella fase di possesso, uno degli aspetti da migliorare in questo primo scorcio di campionato.

Per la trasferta odierna saranno indisponibili il lungodegente Malanca, Di Munno, Ghezzi e Lionetti, oltre allo squalificato Piana.

A seguire, il programma della giornata, la classifica aggiornata e i risultati delle gare disputate ieri pomeriggio.