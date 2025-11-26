Calcio, Serie D. Il Celle Varazze la risolve nella ripresa: 2 a 0 contro un Asti poco concreto

CELLE VARAZZE - ASTI 2-0 (65’ Bortoletti, 80’ Firman)



Termina qui la gara, vittoria fondamentale per il Celle Varazze, terzo KO consecutivo per l'Asti

92’ Giallo per capitan Ciancio

Saranno 4 i minuti di recupero

85’ Due cambi per le civette: escono Limongelli e Capra, entrano Capra e Stanga

81’ Esce Toma ed entra Mazzucco per i biancorossi

80’ RADDOPPIA IL CELLE VARAZZE! Il neo entrato Firman si infila tra portiere e difensore che non si intendono, salta Brustolin e da posizione defilata trova il diagonale vincente

75’ Nell’Asti Bresciani prende il posto di Ferrari. Poco dopo duro fallo di Ropolo che viene ammonito

72’ Doppio cambio per Pisano che rileva Akkari e Gionfo per Donaggio e Firman. Nell’Asti esce Sacco ed entra Mancini

71’ Il goal ha dato coraggio al Celle Varazze: doppia occasione per Akkari e Balan che però vengono murati dalla difesa

68’ Ammonizione per Akkari

65’ CELLE VARAZZE IN VANTAGGIO! Punizione di Capra in mezzo, respinta della difesa, nuovo cross dalla destra, De Benedetti allunga per Bortoletti che stoppa e gonfia la rete

62’ Primo cangio del match: Balan prende il posto di Gnecchi

60’ Tiro-cross di Gnecchi che si spegne sul fondo

59’ Ci prova Capra, Brustolin si rifugia in corner

58’ Podestà si gira in area ma conclude sul fondo

56’ Il primo ammonito della gara è Bonora

53’ Celle Varazze che ha approcciato questo secondo tempo in modo diverso, nuovo corner per le civette che però non lo sfruttano a dovere

50’ Ferrari dal limite spara alto

46’ Celle Varazze subito in avanti, Bortoletti spara però altissimo

46’ Al via la ripresa, nessun cambio per le due squadre

SECONDO TEMPO

Termina la prima frazione senza recupero. Padroni di casa poco incisivi in fase offensiva, piemontesi che creano ma non riescono a concludere con decisione verso la porta

44’ Ferrari a centimetri dal goal: discesa sulla sinistra dí Podestà che mette in mezzo rasoterra ma non trova la deviazione del compagno

40’ Occasione sciupata dall’Asti: bella combinazione sull’asse Chillemi-Podestà con quest’ultimo che però spara centrale senza creare problemi al portiere di casa

30’ Sempre Asti propositivo, il tocco sotto misura di Chillemi non inganna Mitu che fa sua la sfera

23’ Spinge ancora l’Asti, sul cross dalla sinistra di Podestà ci prova di testa di Chillemi ma la palla finisce tra le braccia di Mitu

19’ Rischio per il Celle Varazze: angolo in mezzo, l’uscita di Mitu non é perfetta, la palla si impenna e ma sul colpo di testa successivo di Chillemi, l’attaccante non inquadra la porta

14’ L’Asti recupera un pallone e ci prova con Chillemi che spara però alto

13’ Conclusione di Sacco che termina di poco a lato

10’ Match ancora bloccato, non si registrano occasioni per nessuna delle due squadre

1' Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Un recupero di campionato fondamentale sia per il Celle Varazze che per l'Asti, tre punti in palio che fanno gola ad entrambe le formazioni impegnate nella ricorsa alla salvezza. Per entrambe è arrivata una sconfitta nell'ultimo turno e quest'oggi hanno subito l'occasione di riscattarsi. Le civette sono attualmente in zona playout, ma hanno già dimostrato di saper dare del filo da torcere a tutti. Piemontesi, che hanno tre punti di vantaggio in classifica sugli avversari, che invece non riescono a trovare la giusta continuità, ma che comunque hanno tenuto testa anche alle squadre di alta classifica.

CELLE VARAZZE: R. Mitu, F. De Benedetti, E. Capra, S. Akkari, A. Scarfò, G. Gnecchi, A. Melani, M. Giolfo, M. Bortoletti, S. Ciancio, Y. Limongelli.

A disposizione: P. Lamanna, D. Marchetti, L. Stanga, L. Busicchia, G. Balan, L. Donaggio, M. Righetti, G. Insolito, A. Firman.

Allenatore: Pisano.

ASTI: S. Brustolin, P. Ropolo, A. Toma, K. Gjura, E. Gatto, E. Ferrari, S. Chillemi, A. Bonora, M. Garcia Magnelli, C. Podestà, N. Sacco.

A disposizione: F. Costantino, V. Isoldi, D. Bresciani, M. Mana, A. Pisciotta, D. Rainero, L. Mazzucco, G. Ciucci, L. Mancini.

Allenatore: Cascino.

Arbitro: Pasquetto di Crema.

Assistenti: Russo di Torre del Greco e D'Andrea di Viterbo.