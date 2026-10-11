Quarta giornata quasi interamente concentrata in trasferta per le squadre savonesi impegnate nel girone A di Promozione.
Solo Albingaunia e Ceriale scenderanno in campo nel terreno amico alle 15:00, ospitando Sampierdarenese e Olimpic.
La sfida tra Savona e Genova catalizzerà quasi l'intera domenica, con Finale, San Francesco Loano, Baia Alassio e Pontelungo attese rispettivamente da Praese, Borgo Incrociati, Masone e Sestrese.
Nell'estremo ponente attenzione al derby tra la Virtus e il Ventimiglia.
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Calcio | 11 ottobre 2026, 11:22
Calcio | Promozione. Sfida totale sull'asse Savona - Genova
Quarta giornata quasi interamente concentrata in trasferta per le squadre savonesi impegnate nel girone A di Promozione.
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