Calcio | Promozione. Sfida totale sull'asse Savona - Genova

Quarta giornata quasi interamente concentrata in trasferta per le squadre savonesi impegnate nel girone A di Promozione.

Solo Albingaunia e Ceriale scenderanno in campo nel terreno amico alle 15:00, ospitando Sampierdarenese e Olimpic.

La sfida tra Savona e Genova catalizzerà quasi l'intera domenica, con Finale, San Francesco Loano, Baia Alassio e Pontelungo attese rispettivamente da Praese, Borgo Incrociati, Masone e Sestrese.

Nell'estremo ponente attenzione al derby tra la Virtus e il Ventimiglia.

