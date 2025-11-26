Calcio. Serie D, Cairese ko al novantesimo: l'Imperia vince con un gol di Conti

IMPERIA-CAIRESE 1-0 (90' Conti)
Finisce qui! L'Imperia all'ultimo respiro ottiene tre punti fondamentali
90' cinque minuti di recupero. Nella Cairese Salva rileva Sancinito
90' ed è proprio Conti che si era procurato l'angolo a mettere la zampata decisiva per il vantaggio dell'Imperia
89' occasionissima di Conti che di testa costringe Gentile al salvataggio in corner sopra la traversa
88' giallo anche per Gulli. L'Imperia prova a chiudere in attacco
86' corre ai ripari Floris: Gargiulo per Vassallo
85' secondo giallo per Boveri che ferma Busato lanciato in ripartenza a metà campo. Cairese in dieci per i minuti finali
84' Spezzano per Galliani nell'Imperia
81' Giacchino per T.Graziani
78' Cairese vicina al vantaggio con Thomas Graziani
77' Colletto per Piacenza nella Cairese
74' Conti mette in mezzo una palla interessante, Busato se la alza e di rovesciata tenta il capolavoro. Ottima coordinazione e conclusione ma non inquadra la porta
72' ammonito Insolito
70' primo cambio per Floris: Jebbar per Anselmo
66' ammonito Giorcelli
58' Cairese più convinta in questo inizio ripresa: affondi sull'out di destra ma i cross non trovano nessun gialloblu pronto ad approfittarne
57' altri cambi per Riolfo: Insolito e Simonetti al posto di Piccinin e Boccia
54' ammonito Di Giosia
Inizia la ripresa. Nell'Imperia entra Del Bello per Lopez
Termina il primo tempo dopo 4 minuti di recupero. Un po' inspiegabili visto che non c'è stata nessuna grossa interruzione
48' Busato su punizione impegna Gentile sul suo palo, costretto a rifugiarsi in corner
43'Piccinin serve bene Busato, il suo sinistro è respinto in corner da Gentile
43' ammonito Boveri
42' prima vera azione della Cairese e palo clamoroso di Vassallo
38' da un corner della Cairese ne nasce una ripartenza nerazzurra,con Costantini che imbecca sulla corsia di destra Busato che però sbaglia il cross
33' salvataggio provvidenziale di Gulli che sulla linea salva ia botta sicura di Guida servito da una sponda di Conti, fin qui migliore in campo
29' l'Imperia resta prevalentemente nella metà campo avversaria ma senza trovare il guizzo vincente
19' rimessa di Galliani, Conti di testa marcato bene non riesce a inquadrare lo specchio
15' giallo anche per Guida
13' punizione Cairese: la palla arriva a Vassallo sul secondo palo, il giocatore gialloblu svirgola malamente
12' primo giallo del match per Galliani
9' corner di Busato, Gentile esce ma viene scavalcato dalla palla, Conti di testa la schiaccia a terra e poi il pallone si perde sopra la traversa
1' inizia il match!
IMPERIA: Rossi, Di Giosia, Bresciani, Lopez, Guida, Galliani, Piccinin, Boccia, Conti, Costantini, Busato. A disp. Giroletti, Spezzano, Del Bello, Freccero, Insolito, Loporcaro, Ramires, Simonetti, Gemetto. All. Riolfo
CAIRESE: Gentile, Boveri, Scarrone, Gulli, Anselmo , Giorcelli, G.Graziani, Sancinito, T.Graziani, Vassallo, Piacenza. A disp. Ceppi, Jebbar, Giacchino, Colletto, Gargiulo, Castiglia, Federico, Salva, Vignaroli. All. Floris
ARBITRO: Dumitrascu di Finale Emilia