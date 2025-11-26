 / Calcio

Calcio | 26 novembre 2025, 15:02

Calcio. Serie D, Cairese ko al novantesimo: l'Imperia vince con un gol di Conti

Gialloblu sempre penultimi in classifica a quota 9

Calcio. Serie D, Cairese ko al novantesimo: l'Imperia vince con un gol di Conti

IMPERIA-CAIRESE 1-0 (90' Conti)

Finisce qui! L'Imperia all'ultimo respiro ottiene tre punti fondamentali

90' cinque minuti di recupero. Nella Cairese Salva rileva Sancinito

90' ed è proprio Conti che si era procurato l'angolo a mettere la zampata decisiva per il vantaggio dell'Imperia

89' occasionissima di Conti che di testa costringe Gentile al salvataggio in corner sopra la traversa

88' giallo anche per Gulli. L'Imperia prova a chiudere in attacco

86' corre ai ripari Floris: Gargiulo per Vassallo

85' secondo giallo per Boveri che ferma Busato lanciato in ripartenza a metà campo. Cairese in dieci per i minuti finali

84' Spezzano per Galliani nell'Imperia

81' Giacchino per T.Graziani

78' Cairese vicina al vantaggio con Thomas Graziani

77' Colletto per Piacenza nella Cairese

74' Conti mette in mezzo una palla interessante, Busato se la alza e di rovesciata tenta il capolavoro. Ottima coordinazione e conclusione ma non inquadra la porta

72' ammonito Insolito 

70' primo cambio per Floris: Jebbar per Anselmo

66' ammonito Giorcelli

58' Cairese più convinta in questo inizio ripresa: affondi sull'out di destra ma i cross non trovano nessun gialloblu pronto ad approfittarne 

57' altri cambi per Riolfo: Insolito e Simonetti al posto di Piccinin e Boccia

54' ammonito Di Giosia

Inizia la ripresa. Nell'Imperia entra Del Bello per Lopez

Termina il primo tempo dopo 4 minuti di recupero. Un po' inspiegabili visto che non c'è stata nessuna grossa interruzione

48' Busato su punizione impegna Gentile sul suo palo, costretto a rifugiarsi in corner 

43'Piccinin serve bene Busato, il suo sinistro è respinto in corner da Gentile 

43' ammonito Boveri 

42' prima vera azione della Cairese e palo clamoroso di Vassallo   

38' da un corner della Cairese ne nasce una ripartenza nerazzurra,con Costantini che imbecca sulla corsia di destra Busato che però sbaglia il cross

33' salvataggio provvidenziale di Gulli che sulla linea salva ia botta sicura di Guida servito da una sponda di Conti, fin qui migliore in campo 

29' l'Imperia resta prevalentemente nella metà campo avversaria ma senza trovare il guizzo vincente

19' rimessa di Galliani, Conti di testa marcato bene non riesce a inquadrare lo specchio

15' giallo anche per Guida

13' punizione Cairese: la palla arriva a Vassallo sul secondo palo, il giocatore gialloblu svirgola malamente

12' primo giallo del match per Galliani

9' corner di Busato, Gentile esce ma viene scavalcato dalla palla, Conti di testa la schiaccia a terra e poi il pallone si perde sopra la traversa

1' inizia il match!

IMPERIA: Rossi, Di Giosia, Bresciani, Lopez, Guida, Galliani, Piccinin, Boccia, Conti, Costantini, Busato. A disp. Giroletti, Spezzano, Del Bello, Freccero, Insolito, Loporcaro, Ramires, Simonetti, Gemetto. All. Riolfo

CAIRESE: Gentile, Boveri, Scarrone, Gulli, Anselmo , Giorcelli, G.Graziani, Sancinito, T.Graziani, Vassallo, Piacenza. A disp. Ceppi, Jebbar, Giacchino, Colletto, Gargiulo, Castiglia, Federico, Salva, Vignaroli. All. Floris

ARBITRO: Dumitrascu di Finale Emilia

Federico Bruzzese

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium