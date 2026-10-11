Calcio | Notte storica per il Vado, espugnato 2-0 il Curi di Perugia con Candiano e Cernigoi

Il Vado torna da Perugia con tre punti tanto pesanti quanto prestigiosi. Al Curi i rossoblù hanno sfruttato nel migliore dei modi la superiorità numerica.

L'episodio che condiziona l'incontro arriva già al 5', quando Papazov lascia il Perugia in dieci uomini. La decisione matura dopo il ricorso all' FVS richiesto dalla panchina vadese per una trattenuta ai danni di Vita. L'ennesima chiamata corretta di Riolfo dal suo arrivo in panchina. La squadra di casa cerca comunque di reagire e al 18' Kabashi impegna Bellocci con un tiro dalla distanza. Il portiere ospite è attento anche al 39', quando controlla in due tempi la conclusione di Van Amersfoort.

Il Vado non si limita ad attendere e costruisce alcune opportunità per sbloccare il punteggio. All'11' Cernigoi sfiora il bersaglio sugli sviluppi di un corner, mentre al 32' Vita trova la risposta di Zelezny con un colpo di testa. Prima dell'intervallo, Bellocci neutralizza anche un tentativo di Van Amersfoort, mantenendo l'equilibrio.

La partita cambia volto al rientro dagli spogliatoi. Riolfo interviene immediatamente con gli ingressi di Candiano e Rosa, e proprio il primo si rivela decisivo: al 51' Saltarelli mette un pallone invitante in area, sul quale il centrocampista si avventa per firmare l'1-0. Il Vado insiste e al 57' trova il raddoppio. Dopo una conclusione di Rosa, la sfera viene arpionata in area e Cernigoi, bravo a trasformarla nel definitivo 2-0.

Il doppio svantaggio costringe il Perugia ad aumentare la pressione. Al 65' Seha e Canotto cercano subito di riaprire la contesa, ma le loro conclusioni non centrano lo specchio. Dieci minuti più tardi è ancora Canotto a sfiorare la rete, con il pallone che termina fuori di pochissimo.

Il finale riserva un'ultima occasione ai padroni di casa. All'86', dopo una revisione FVS, l'arbitro assegna un calcio di rigore per un tocco di mano di Hamlili. Dal dischetto si presenta Canotto, che all'88' spedisce il pallone alto, sciupando la possibilità di riaccendere la partita. Nel recupero Lischetti manca il bersaglio da distanza ravvicinata e trova poi due volte la risposta di Zelezny.

Il Vado chiude così una trasferta impegnativa con una vittoria costruita attraverso le mosse dalla panchina e una buona tenuta difensiva. Per Riolfo e i suoi ragazzi arriva un'altra conferma a pieni voti.



Perugia-Vado 0-2 (0-0)

Marcatori: 51' Candiano, 57' Cernigoi.

Perugia: Zelezny, Tozzuolo, Cisco, Ladinetti, Sabbatani, Borsoi, Papazov, Riccardi, Van Amersfoort, Langella, Kabashi. A disposizione: Moro, Strappini, Stramaccioni, Canotto, Querini, Dottori, Carriero, Seha, Renault, Conti, Sam, Cavallini. Allenatore: Diana.

Vado: Bellocci, Viti, Saltarelli, Vita, Gulinelli, De Rinaldis, Hergheligiu, Hamlili, Saiani, Ferro, Cernigoi. A disposizione: Calvani, Sala, Carlini, Lischetti, Simonetta, Lazzarini, Candiano, Bruno, Agostino, Rosa. Allenatore: Riolfo.

Note: al 5' espulsoPapazov (Perugia), all'88' Canotto calcia alto un rigore





Arbitro: Alessio Vincenzi di Bologna.

Assistente 1: Fabio Cattaneo di Monza.

Assistente 2: Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari.

Quarto ufficiale: Mario Picardi di Viareggio.

Operatore FVS: Emanuele Braccini di Macerata.



