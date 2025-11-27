 / Calcio

Calcio | 27 novembre 2025, 09:40

Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. L'Argentina ne fa 5 al Borghetto B, pareggio con tante emozioni tra Bardineto e Pallare

I neroverdi contenderanno il passaggio del turno nello scontro diretto con l'Alta Val d'Orba

Piazzai ha aperto le marcature di Bardineto - Pallare

E' terminata la corsa del Borghetto B in Coppa Liguria di Seconda Categoria. I granata restano a quota zero dopo le cinque reti incassate dall'Argentina. Proprio i ponentini contenderanno alla Nolese il passaggio del turno nel Girone 1.

Nulla da fare anche per il Pallare: il pareggio di Bardineto ha infatti tagliato fuori la formazione di mister Roso dalla rincorsa al primo posto nel Girone 2.

Bardineto avanti con Piazzai al 42', ma i ragazzi del presidente Isnardi hanno ribaltato i conti tra il 58' e il 65' con i gol di Seye e Ormenisan. La rete di Viganò al 70' ha permesso ai neroverdi di tornare in corsa per il passaggio del turno, in palio nel prossimo scontro diretto contro l'Alta Val d'Orba.

Redazione

