Fossa Olimpica | l'Amministrazione di Ortovero rinnova le congratulazioni a Silvana Stanco per l'argento ai Campionati Europei

“Accogliamo con immensa gioia ed enorme orgoglio l’ennesimo straordinario risultato internazionale della nostra Silvana Stanco. La medaglia d’argento conquistata ai Campionati Europei nella Fossa Olimpica (TRAP) – unita alla guida brillante della squadra azzurra che ha conquistato anche il bronzo e un quinto posto – conferma ancora una volta il valore assoluto di un’atleta di livello mondiale, colonna portante del Gruppo Sportivo della Guardia di Finanza”.

Questo il messaggio dell’amministrazione comunale di Ortovero dopo il nuovo successo della sua concittadina. Un risultato di squadra eccezionale, che certifica lo stato di grazia della scuola tiravolistica azzurra.

“A nome di tutta la comunità di Ortovero, desideriamo esprimere a Silvana le nostre più vive congratulazioni. Seguire da vicino la sua carriera e vederla portare in alto il nome del nostro paese nelle competizioni internazionali più prestigiose è per tutti noi motivo di profonda soddisfazione”.

“Condividiamo questa grande gioia con la Federazione Italiana Tiro a Volo e, in particolare, con il Comitato Regionale FITAV Liguria, con cui celebriamo un traguardo che dà lustro a tutto il nostro territorio” concludono dal Comune di Ortovero.

A dimostrare la fame di vittoria del gruppo azzurro sono le parole di Silvana Stanco, rilasciate ai canali ufficiali della FITAV al termine della finale di Parigi 2024. Nonostante la conquistata medaglia d'argento, la tiratrice azzurra non ha nascosto una profonda amarezza per l'epilogo della gara:

“In questo momento sono molto amareggiata. Fino al venticinquesimo piattello ho sparato bene e con il pieno controllo. Lo zero fatto all’inizio del duello finale mi ha deconcentrato e non sono riuscita a liberare la mente. Mi dispiace davvero molto perché l’oro era alla mia portata. Lo so che essere dispiaciuta per un argento può suonare presuntuoso, ma adesso è così che mi sento”.

Un'analisi sincera e priva di filtri che racchiude tutta la dedizione e la determinazione necessarie per stare ai vertici dello sport mondiale. Un argento che pesa come un gigante, ma che per la Stanco rappresenta prima di tutto uno stimolo per le prossime sfide.