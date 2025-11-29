Calcio, Pietra Ligure. Alle 15 l'anticipo contro il Taggia, obiettivo tre punti per rientrare in zona playoff

Tra pochi giorni buona parte del calcio ponentino vivrà una sorta di turno infrasettimanale, a causa del lungo programma di recuperi imposto dall'ultima allerta arancione.

Pietra Ligure e Taggia hanno letteralmente giocato d'anticipo, fissando il proprio incontro domenicale nel pomeriggio odierno. Avere 24 ore in più per decantare gli sforzi del "Devincenzi" potrebbe giocare un ruolo importante in vista delle partite di mercoledì, ma il focus per le squadre di Moraglia e Fiuzzi è ovviamente tutto concentrato sull'impegno delle 15:00.

I biancocelesti vogliono chiudere nel migliore dei modi un novembre positivo, godendosi la nottata in zona playoff.

Il Taggia non può però concedere sconti, classifica alla mano: i giallorossi sono infatti penultimi con appena sei punti, figli dell'unico successo all'esordio contro il Molassana, e dei tre pareggi con Rivasamba, Arenzano e Bogliasco.

A dirigere la partita sarà Marchetti di Chiavari, assistito da Gasparo e Scandale della sezione di Genova.

