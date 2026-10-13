Savona festeggia il centenario della nascita di Lelio Speranza: "Uomo di sport e resistenza"

Il 18 ottobre 2026 ricorrono i cento anni dalla nascita di Lelio Speranza, figura di riferimento dello sport savonese e uomo profondamente impegnato nella vita civile del territorio. Per 35 anni, dal 1977 al 2012, ha guidato il CONI provinciale di Savona, contribuendo in maniera significativa alla crescita e alla diffusione della cultura sportiva. Ma Lelio Speranza è stato anche un combattente per la Libertà e per la Resistenza, ricoprendo per anni il ruolo di presidente della Federazione Italiana Volontari della Libertà di Savona e di vicepresidente nazionale e co-fondatore dell’Istituto Storico della Resistenza di Savona.

Per celebrare questo importante anniversario, il CONI Savona, in collaborazione con le Associazioni Benemerite del CONI, gli Enti di Promozione Sportiva, le associazioni sportive dilettantistiche, l’associazione Aiolfi Savona, l’associazione Chicchi di Riso ETS e il Comune di Savona, ha promosso un articolato calendario di manifestazioni sportive, culturali e commemorative dedicate alla memoria di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia sportiva e civile della provincia.

Un percorso di iniziative che, attraverso lo sport, la cultura e la memoria, intende rendere omaggio ai valori che hanno contraddistinto la vita di Lelio Speranza: passione, impegno, libertà, solidarietà e attenzione alle nuove generazioni.



Il programma delle iniziative

16 ottobre – SuperCoppa Libertas, Memorial Lelio Speranza

Il calendario si aprirà venerdì 16 ottobre, a partire dalle ore 20, sul campo sportivo Carlo Rondoni di Savona, con la SuperCoppa Libertas – Memorial Lelio Speranza. La manifestazione prevede un triangolare tra le squadre vincitrici dei tornei estivi Libertas, nel segno dello sport e del ricordo di uno dei suoi più autorevoli protagonisti sul territorio.



18 ottobre – La cerimonia commemorativa in Comune

Domenica 18 ottobre, alle ore 10.45, nella Sala Consiglio del Comune di Savona, si terrà la celebrazione ufficiale del centenario della nascita di Lelio Speranza.

Il CONI Savona e il Comune di Savona intendono così ricordare la figura di un grande uomo di sport e della Resistenza, il cui impegno ha attraversato ambiti fondamentali della vita pubblica, lasciando un'eredità ancora oggi significativa.

Sono previsti gli interventi del sindaco di Savona, Marco Russo, del delegato CONI Savona, Roberto Pizzorno, e del presidente dell’Istituto Storico della Resistenza, Mauro Righello. Le conclusioni saranno affidate a Carlo Speranza, figlio di Lelio.

Sarà un momento di raccoglimento e testimonianza per rendere omaggio a una personalità che ha saputo coniugare l'impegno sportivo con i valori della libertà, della democrazia e della partecipazione civile.



30 ottobre – 2 novembre – Trofeo Nazionale Libertas di pattinaggio artistico a rotelle

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2026, il palazzetto dello sport di Varazze ospiterà il Trofeo Nazionale Libertas di pattinaggio artistico a rotelle, abbinato al Memorial Lelio Speranza.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Varazze, porterà sul territorio atleti e società provenienti da diverse realtà, unendo la dimensione agonistica alla celebrazione del centenario.



15 novembre – Il ricordo alla Savona Half Marathon

Anche la Savona Half Marathon, in programma il 15 novembre, renderà omaggio a Lelio Speranza. In occasione della manifestazione, il primo classificato della categoria maschile e la prima classificata della categoria femminile riceveranno uno speciale riconoscimento dedicato al centenario della sua nascita.

Un'iniziativa che lega simbolicamente la memoria di Speranza ai valori della corsa e dello sport di partecipazione, impegno e perseveranza.



27 novembre – 12 dicembre – La mostra “La cultura dello sport, in ricordo di Lelio Speranza”

Dal 27 novembre al 12 dicembre, nella Sala Caduti di Nassiriya presso la Provincia, sarà allestita la mostra curata dall’associazione Aiolfi di Savona dal titolo “La cultura dello sport, in ricordo di Lelio Speranza”.

L'esposizione offrirà un'occasione di approfondimento e riflessione sul significato culturale e sociale dello sport, nel ricordo di una figura che ha contribuito a promuoverne i valori sul territorio.

La mostra sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle ore 16 alle 18. Chiusura nei giorni festivi e il lunedì.



3 dicembre – Il seminario “Lelio Speranza (1926-2026): un secolo di passione, impegno e valori nello sport”

Giovedì 3 dicembre 2026 si terrà il seminario “Lelio Speranza (1926-2026): un secolo di passione, impegno e valori nello sport”, un momento di approfondimento dedicato alla figura, al percorso umano e all'eredità sportiva e civile del dirigente savonese.

Interverranno Franco Astengo, storico; Luciano Angelini, giornalista; Enzo Grenno, presidente della Associazione Chicchi di riso onlus, Francesco Conforti, presidente dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo; e il professor Salvatore Finocchiaro, ex dirigente scolastico e fiduciario CONI di Finale Ligure.

Porteranno i saluti istituzionali Roberto Pizzorno, delegato CONI Savona; Antonio Micillo, presidente regionale CONI Liguria; e Francesco Rossello, assessore allo Sport del Comune di Savona.

La moderazione sarà affidata alla giornalista Laura Sicco.



Nel corso del seminario, la sezione UNVS di Savona assegnerà il Premio Lelio Speranza 2026 – Speciale centenario della nascita, un ulteriore riconoscimento dedicato alla memoria e ai valori incarnati dal grande dirigente sportivo.

Le iniziative in programma rappresentano soltanto una parte del percorso commemorativo dedicato a Lelio Speranza. Altre manifestazioni sono infatti in fase di elaborazione e accompagneranno il ricordo fino alla fine del 2027, anno nel quale ricorrerà il decimo anniversario della sua scomparsa.

Il centenario non vuole essere soltanto una celebrazione del passato, ma anche un'occasione per trasmettere alle nuove generazioni il significato dell'impegno nello sport e nella società. La lunga esperienza di Lelio Speranza alla guida del CONI provinciale, insieme al suo impegno per la Libertà e la Resistenza, rappresenta una testimonianza di come lo sport possa essere uno strumento di crescita, educazione, coesione e partecipazione.

Attraverso queste iniziative, Savona rinnova dunque il proprio omaggio a un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita allo sport e alla comunità, lasciando un patrimonio di valori che continua a parlare al presente e al futuro del territorio.



