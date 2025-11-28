Addio a Emanuele Cerruti, Loano e il Doria Nuoto in lutto

La comunità loanese piange la scomparsa di Emanuele Cerruti, scomparso improvvisamente all’età di 77 anni.

Tesoriere del Doria Nuoto Loano, del quale fu anche presidente, così lo ricorda l'attuale massimo dirigente del sodalizio loanese Massimiliano Gattuso: "Non bastano poche righe per ringraziare Emanuele Cerruti, per descrivere il vuoto che lascia

all’interno della Doria Nuoto Loano e dentro tutti noi che lo abbiamo conosciuto e stimato - sottolinea Gattuso - Da sempre colonna portante della Società, quest’uomo gentile, meticoloso, disponibile, ha contribuito come pochi a far si che la Doria Nuoto Loano diventasse la realtà che conosciamo".

"Una presenza garbata, sorridente, ma al tempo stesso autorevole - ha aggiunto il presidente del Doria Nuoto - Preciso e affidabile Emanuele ha saputo essere un riferimento indispensabile senza mai prevaricare altre figure in virtù della sua profonda conoscenza della storia e delle dinamiche della Società. Mancherà moltissimo, come uomo e come amico. Da oggi il nostro lavoro sarà certamente

più faticoso, ma ancora maggiore sarà il nostro impegno per far crescere quella Doria Nuoto Loano in cui lui ha tanto creduto e per la quale ha fatto tanto".

La salma giungerà venerdì 28 presso l’Oratorio delle Cappe Turchine, dove alle ore 19 verrà recitato il Santo Rosario.

I funerali saranno celebrati sabato 29 novembre alle ore 10 nella parrocchia di San Giovanni Battista.

In occasione delle esequie, nella mattinata di sabato 29 novembre, la piscina di Loano sarà chiusa per lutto: l’impianto riaprirà alle ore 12.00 fino alle ore 17.00.

Emanuele Cerruti lascia il figlio Gianluigi con Sara, l’adorato nipotino Pietro, la compagna Piera e i familiari tutti.