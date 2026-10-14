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Calcio | 14 ottobre 2026, 19:44

Calcio | Carcarese U21. Buon approccio al campionato, 3-1 al Rocchetta con la doppietta di Cesi: "Dedico i gol alla squadra e al mister " (VIDEO)

Calcio | Carcarese U21. Buon approccio al campionato, 3-1 al Rocchetta con la doppietta di Cesi: &quot;Dedico i gol alla squadra e al mister &quot; (VIDEO)

“Domenica non abbiamo raccolto nulla, ma la prestazione c’è stata nonostante avessimo sprecato tanto e peccato di cinismo. Oggi c’è stata una reazione sotto tutti i punti di vista, siamo consapevoli delle nostre qualità, andiamo avanti così. Dedico i miei due gol alla squadra e ai mister, siamo veramente un bel gruppo, una bella famiglia, venire al campo è un piacere. I tre punti di oggi sono meritati, ma il percorso è appena cominciato, da domani ripartiamo da zero, la prossima partita sarà un’altra battaglia” 
 

Doppietta per bomber Federico Cesi nella prima di campionato con Rocchetta: le sue parole ai canali ufficiali biancorossi dopo il match:


 

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