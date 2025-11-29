Il Derthona ospite del Basket Loano, siglata la partnership grazie al "Progetto Open"

Ieri lo sport è stato il protagonista assoluto a Loano con un evento di altissimo livello. L'ASD Basket Loano E. Garassini ha avuto l'onore di ospitare il Derthona Basket, una delle squadre di punta del campionato di Lega Serie A e attualmente tra le prime quattro forze del torneo.

Questa visita si inserisce nel progetto di affiliazione "Progetto Open" di Derthona Basket, un'iniziativa mirata allo sviluppo e alla crescita strutturale della società loanese. Grazie a questo progetto, la Liguria ha potuto accogliere un appuntamento sportivo di grande rilievo.

I "Leoni" del Derthona Basket sono stati gli ospiti d'onore per una sessione di allenamento aperta al pubblico. Dalle 16:30 alle 18:30, nella splendida cornice del Pala Garassini, ho avuto il piacere di assistere all'allenamento della Prima Squadra, guidata dal coach Mario Fioretti. È stata un'occasione davvero unica per vedere da vicino i campioni della massima serie.

Per me è stato un onore poter portare i saluti istituzionali della Regione Liguria, in questo anno in cui siamo Regione Europea dello Sport, a una delle squadre più importanti della Serie A.

Lo sport, come dimostrano giornate come quella di ieri, non è solo competizione, ma è inclusione, modello di crescita e veicolo di valori sani.

È un pilastro fondamentale per la salute della comunità e per la formazione dei giovani.