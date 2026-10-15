Calcio | Coppa Liguria di Prima Categoria. Gli ottavi di andata sorridono a Speranza e Cisano: doppiette per Di Nardo e Loberto

Non sono mancati i gol nel mercoledì sera dedicato agli ottavi di andata di Coppa Liguria di Prima Categoria.

Gli incontri che hanno coinvolto le formazioni savonesi non hanno fatto differenza.

Lo Speranza ha battuto 3-1 il Multedo, confermando il suo ottimo momento. Per i rossoverdi in gol Di Nardo (doppietta) e Cherkez. REte della bandiera, comunque utile in vista della gara di ritorno per i granata, a firma Rocchi.

Colpo esterno del Cisano, invece, a Cengio. I biancoblu di Porcella rialzano subito la testa dopo il confronto diretto perso (con il medesimo risultato) domenica scorsa in campionato. Uno-due immediato per gli ospiti con Loberto e Zouita. L'autorete a metà frazione di Calandrino ha riaparto i giochi, prima del 3-1 realizzato sempre da Loberto all'83'.

In pieno recupero il 2-3 dal dischetto di Samuele Caruso.

Le partite di ritorno saranno disputate l'11 novembre.



A seguire tutti i risultati della gare di andata

Granarolo - Priaruggia Vecchio Castagna 0-3

Bru. Borg. Lux - Ceparana 4-3

Camporosso - Golfodianese 1-2

Serra Riccò - Bolzanetese 2-2

Speranza - Multedo 3-1

Cengio - Cisano 2-3

Sarzanese - Arcola Garibaldina 2-5

Mercoledì 28 ottobre

PSM Rapallo - San Lorenzo Della Costa

