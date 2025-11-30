 / Calcio

Calcio, Prima Categoria A. Incroci pericolosi in zona playoff, alle 18:00 il derby San Filippo - Albingaunia

Tolta la Virtus Sanremese (oggi i matuziani sfideranno il Cisano), destinata a porre il proprio sigillo sul campionato, le distanze tra le varie zone della graduatoria restano particolarmente serrate.

A porre la bandiera savonese, in zona playoff, in questo momento sono due valbormidesi: il Cengio, oggi di scena a Ospedaletti, e il Dego, atteso dallo scontro interno con il Camporosso.

Gli incroci tra savonese e imperiese, vedranno anche protagoniste Andora e Ventimiglia, in una sfida che potrebbe permettere ai biancoblu di stabilizzarsi nella fascia alta della classifica, e Golfodianese - Quiliano & Valleggia, altrettanto importante per gli equilibri in zona playoff.

A chiudere il programma, alle 18:00, il derby tra San Filippo Neri e Albingaunia, con i giallorosse reduci dalle dimissioni dei tecnici Torregrossa e Rotiroti.


 

