Giudice Sportivo | Promozione, si arriva fino a tre giornate di stop

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 11/10/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 12/11/2026
MACAGGI MAURO (CA DE RISSI SG)
AMMONIZIONE (I INFR)
CONFORTI MATTEO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
TRIOLO LORENZO (OLIMPIC 1971)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 22/10/2026
VALENZA FRANCESCO (ATLETICO QUARTO)
OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
BARACCO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SANTAMARIA ALESSANDRO (ATLETICO QUARTO)
A gioco in svolgimento ma disinteressandosi del gioco colpiva con una gomitata il petto di un avversario senza provocare conseguenze lesive.
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
A gioco in svolgimento ma disinteressandosi del pallone, colpiva volontariamente con una gomitata il viso di un avversario senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
PRENDI ALESSIO (CAMPESE F.B.C.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CENNAME ANGELO (CAMPESE F.B.C.)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
FALSINI FILIPPO (ANGELO BAIARDO)
GIOLFO MATTEO (ANGELO BAIARDO)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
HALAJ SERGIS (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BELLOTTI EMILIANO (FINALE)
GRIECO GIORGIO (LERICI F.C.)
PELOSI JOSEPH (SAN CIPRIANO)
HAMATI ARTUR (SAN FRANCESCO LOANO)
ANZALONE MATTIA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
TORNARI MARCO (A.N.P.I. SPORT E.CASASSA)
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
GALLO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
MIRANDA SORVILLO RAFFAELE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
BIAGGI FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
MAMELI MATTEO (LERICI F.C.)
BERNARDINI TOMMASO (MAGRA AZZURRI)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
DE SIMONE ANDREA (OLIMPIC 1971)
DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)
CANI ALEKSANDRO (PRAESE 1945)
APRILE MATTEO (SAN CIPRIANO)
BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
BERON CANO EMILIANO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CASSINI VALENTINO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
LODOVICI NICOLO (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
CADENASSO DARIO (ANGELO BAIARDO)
PARODI VITTORIO (ATLETICO QUARTO)
FERRARO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
GARIBBO LUCA (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
MELEGAZZI FEDERICO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CROSETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
FORLANI MANUEL (BORGO INCROCIATI)
LEMBO GIOVANNI (BORGO INCROCIATI)
FERRARI LUCA (CA DE RISSI SG)
SCATOLINI ALESSIO (CA DE RISSI SG)
CONTI FILIPPO (CALVARESE 1923)
GARETTO ANDREA (CAMPESE F.B.C.)
STILO FRANCESCO (CAMPESE F.B.C.)
MANFRONE GIOVANNI (CANALETTO SEPOR)
BOCCIARDO NICOLO (CASARZA LIGURE)
ELSABBAGH AHMED SAID ALI (CASARZA LIGURE)
LETIZIA NICOLA (CASARZA LIGURE)
PEIRANO LORENZO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
STALTARI SIMONE (CERIALE PROGETTO CALCIO)
CALIGARIS GIACOMO (FINALE)
TONA MARC (FINALE)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MICELI DENIS (FOLLO FOOTBALL CLUB)
MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)
BENMOUMEN SOUHAIL (LERICI F.C.)
SELIMI SAURO (LERICI F.C.)
SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)
PALMA FABRIZIO (LEVANTO CALCIO)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB GENOA)
LEONARDI GIOVANNI (LITTLE CLUB GENOA)
ZACCARIA DAVIDE (LITTLE CLUB GENOA)
SERPE PHILIP (MAGRA AZZURRI)
FILIPPINI LORENZO LUIGI (MASONE)
D ALESSANDRO FRANCESCO A. (OLIMPIC 1971)
GRECO SIMONE (OLIMPIC 1971)
ARDISSONE FEDERICO (PONTELUNGO 1949)
CORCIULO LUCA (PONTELUNGO 1949)
ROASCIO GABRIELE (PONTELUNGO 1949)
MATAROZZI ANDREA (PRAESE 1945)
MATTIA GABRIEL (PRAESE 1945)
CACERES TORRES MANUEL A. (SAMPIERDARENESE)
GUALANDRI SIMONE (SAMPIERDARENESE)
IZZO CRISTIANO (SAMPIERDARENESE)
MASSONE MATTEO (SAMPIERDARENESE)
MERETO NICOLO (SAMPIERDARENESE)
BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)
STALTARI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
GLORIA LORENZO (SAN FRANCESCO LOANO)
OXHALLARI ARDIT (SAN FRANCESCO LOANO)
ALLOCCA GIACOMO (SESTRESE BOR. 1919)
ZANETTI LEONARDO (SESTRESE BOR. 1919)