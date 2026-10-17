Outdoor | Anche Loano ai Mondiali di Enduro a Finale Ligure: uno stand per promuovere l'offerta turistica ed il Vibram Maremontana Running Park

Anche Loano sarà presente ai Campionati del Mondo UCI Mountain Bike Enduro ed E-Enduro, in programma dal 16 al 18 ottobre nel comprensorio della Finale Outdoor Region.

L'appuntamento segna il ritorno in Italia della rassegna iridata, giunta alla sua terza edizione. Dopo il debutto del 2024 in Val di Fassa, in Trentino, e la tappa del 2025 nell'Aletsch Arena-Bellwald, in Svizzera, la competizione approda quest'anno sulla costa ligure, in un territorio che rappresenta uno dei punti di riferimento internazionali per la mountain bike e la disciplina dell'enduro.

In occasione della manifestazione internazionale, il Comune di Loano ha allestito presso il “villaggio” di Finalmarina un proprio stand per promuovere le attrattive del territorio e far conoscere le opportunità turistiche legate al mondo dell'outdoor.

La partecipazione del Comune di Loano sarà un'occasione per presentare a sportivi, appassionati e visitatori l'offerta turistica della città, con particolare attenzione alle possibilità di vivere il territorio attraverso lo sport e il contatto con la natura.

Al centro della promozione ci sarà soprattutto il Vibram Maremontana Running Park, il primo parco della Liguria interamente dedicato agli amanti delle attività outdoor. Un progetto che punta a valorizzare il patrimonio naturale locale e a offrire occasioni di scoperta del territorio attraverso percorsi ed esperienze all'aria aperta per chi ama le camminate e la corsa, sia agonistica che non agonistica.

La presenza ai Mondiali si inserisce così in una strategia di promozione che mira a far conoscere Loano anche a un pubblico interessato al turismo sportivo, intercettando appassionati e visitatori che scelgono le proprie destinazioni in base alle opportunità di praticare attività outdoor.

“La partecipazione a un appuntamento internazionale di questa portata rappresenta un'importante occasione per promuovere Loano e far conoscere le sue potenzialità turistiche a un pubblico nuovo. Il nostro territorio ha molto da offrire a chi ama lo sport, la natura e le esperienze all'aria aperta. Essere presenti significa valorizzare queste risorse e rafforzare l'immagine della città come destinazione da vivere durante tutto l'anno”, dichiara il sindaco di Loano Luca Lettieri.

“Il turismo outdoor è un'opportunità importante per ampliare e diversificare la nostra proposta turistica. Attraverso la presenza ai Mondiali vogliamo raccontare una Loano che non è soltanto mare, ma anche sentieri, sport e natura. Il Vibram Maremontana Running Park rappresenta in questo senso una risorsa strategica, capace di attirare appassionati e di contribuire a far scoprire il territorio anche al di fuori della stagione balneare”, aggiunge il vice sindaco e assessore a turismo e sport Gianluigi Bocchio.