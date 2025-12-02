Celle, a Luca Dodino la Borsa di Studio intitolata a Michele Olmo

Cross comunale scolastico presso il Centro Sportivo Olmo/Ferro di Celle per l’organizzazione del Comune di Celle Ligure supportato dai volontari dell’ASD Centro Atletica Celle Ligure.

In gara gli studenti – atleti della Scuola Media Risso di Celle Ligure (ormai da anni parte integrante dell’Istituto Comprensivo Nelson Mandela di Varazze-Celle, che però in queste occasioni torna con un po’ di nostalgia alla “vecchia” denominazione).

Mattinata caratterizzata da un buon vento di tramontana che tiene lontane le nubi ma abbassa di qualche grado la temperatura…

Nella prova riservata alle Ragazze (1e medie) emergono nel finale Miriam Pesce e Anna Canepa, con vittoria in volata per Miriam, mentre Chiara Rossi leader per buona parte della gara, complice un piccolo errore di percorso deve accontentarsi della medaglia di bronzo.

Tra i Ragazzi a prevalere è Alessio Bracco, che la spunta su Orlando Tortarolo e Nicolò L’Acqua.

Si passa dai percorsi di 1000 metri (utilizzati per i più giovani) a quello dei 1.200 per la prova riservata alle Cadette. Qui è Greta Corso che imposta da subito un ritmo piuttosto elevato e prevale con buon margine su una comunque motivata e combattiva Giulia Casarino. Al terzo posto Layla Ruggiero.

Gara Cadetti sui 1.500 metri. Dominatore il nome nuovo Lorenzo Agostini (nuovo per l’atletica, mentre raccoglie già buoni riscontri nel basket), mentre per l’argento un coriaceo Loris Frigerio la spunta su Mattia Mangosio.

Prossimo appuntamento per il cross scolastico distrettuale Celle-Varazze, sempre al Centro Sportivo Olmo Ferro, con data previsionale fissata sul 15 Dicembre.



BORSA DI STUDIO MICHELE OLMO 2025: THE WINNER IS…LUCA DODINO!

E ancora un impegno per gli organizzatori (Comune di Celle Ligure-Centro Atletica Celle Ligure e Scuola Media Risso) per la parte conclusiva degli eventi collaterali al Meeting Arcobaleno 2025.

Presso la Sala Consiliare del Comune cerimonia ufficiale di premiazione e consegna della Borsa di Studio intitolata a Michele Olmo destinata allo studente/atleta partecipante al Meeting Arcobaleno Scuola svoltosi nello scorso Giugno in grado di abbinare il miglior risultato scolastico (esame di terza media) al miglior riscontro tecnico realizzato in pista.

Il Dott. Paolo Olmo (figlio di Michele) ha premiato Luca Dodino, ginnasta nella vita di tutti i giorni ma anche ottimo atleta in grado di realizzare un’ottima prestazione tecnica nel salto in alto e in grado di conseguire buoni riscontri anche in ambito scolastico.

Hanno preso parte alla cerimonia anche il Vice Sindaco ed Assessore allo Sport Francesco Sorrentino e l’insegnante di riferimento per le attività sportive della Scuola di Celle Ligure la Prof.ssa Adriana Gallazzi.

In questa occasione sono stati premiati anche gli alunni/atleti che hanno conquistato il podio nel corso della gara scolastica mattutina che ha dato l’avvio alla stagione del cross 2025-2026.