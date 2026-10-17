Calcio | Serie C. La Sambenedettese riprende il Vado al 97'! Gara dalle mille emozioni al Sivori

VADO - SAMBENEDETTESE 2-2 (74' Cernigoi rig, 76' Vita. - 23' Candellori, 97' Stabile)
52' NON C'E' PIU' TEMPO IL DIRETTORE DI GARA FISCHIA SUBITO LA FINE! CHE BEFFA PER IL VADO!
52' STABILE PAREGGIA I CONTI AL 92' ! IL GIOCATORE OSPITE SI PRESENTA SOLO DAVANTI A BELLOCCI E INFILA IMPARABILMENTE IL PORTIERE, 2-2 AL SIVORI
50' Tunjov calcia su un proprio compagno, pericolo scampato per i rossoblu. Mancano meno di due minuti al termine del recupero
47' Piana ci mette il piedone sul tentativo di Sgarbi, traiettoria allungata a favore dell'intervento di Bellocci
47' ammonito anche Riolfo
45' saranno sette i minuti di recupero
45' Plicco ammonito, abbattuto Cernigoi, lavoro di grande esperienza per la punta rossoblu
42' Ancora un cambio Vado. Esce Vita, momentaneo match winner, in campo Lischetti
40' si copre Riolfo, Viti in campo per Candiano
38' confermato l'annullamento della rete dopo un consulto a bordocampo
37' ANNULLATO IL 2-2 ALLA SAMBENEDETTESE! PUNITO L'INTERVENTO DI ZINI SU LAZZARINI, POCO DOPO NICOLI AVEVA TROVATO L'INCROCIO DEI PALI CON UNA GIRATA MAGISTRALE
36' Bellocci c'è sul destro potente di Plicco
35' 10 minuti alla fine
32' Pezzola per Plicco, terzo cambio Samb
31' INCREDIBILE VADOOOOOOOOOO! VITAAAAAAAAAAAAAAA! GIRATA DI PRIMA INTENZIONE SUL SECONDO PALO DOPO LO SLALOM DI FERRO!
29' SUL DISCHETTO VA DI NUOVO CERNIGOI, QUESTA VOLTA ARRIVA IL PAREGGIO DEL VADO!
28' PER PIZZI ANCHE QUESTO RIGORE E' DA RIPETERE! KRAPIKAS PROTESTA E VIENE AMMONITO
27' QUESTA VOLTA DAL DISCHETTO SI PRESENTA CERNIGOI, KRAPIKAS SI RIPETE!
26' NON SBAGLIA UNA CHIAMATA IL TECNICO ROSSOBLU, IL RIGORE SARA' DA RIPETERE
25' RIOLFO CHIAMA L'FVS, KAPRIKAS NON SEMBRAVA AVERE ENTRAMBI I PIEDI SULLA LINEA NEL MOMENTO DELLA BATTUTA
24' KRAPIKAS PARA! RIGORE TIRATO MALE NON BENE DALLA PUNTA ROSSOBLU
23' Confermato il penalty!
22' Secondo FVS per la Sambenedettese
21' RIGORE PER IL VADO! GIU' IN AREA CANDIANO! PIZZI INDICA SUBITO IL DISCHETTO. PUNITO L'INTERVENTO DI CHELLI DOPO L'ASSIST DI CERNIGOI
17' contrasto senza irregolarità al replay, riprende il gioco senza provvedimenti
16' richiesta di FVS per il tecnico ospite D'Alesio, da rivedere l'intervento di Piana su Stabile
14' Stabile per Magnaghi e Camigliano per Chelli, due cambi per la Sambenedettese
12' colpo al petto per Tourè, gioco interrotto
8' Magnaghi è libero di colpire dal cuore dell'area di rigore, girata sbucciata a pochi passi da Bellocci
5' intervento in ritardo di Lazzarini su Sgarbi, il direttore di gara estrae il cartellino giallo
2' Magnaghi tenta l'eurogol dai 60 metri, Bellocci non deve intervenire. Sul ribaltamento di fronte Vita non trova la giusta coordinazione per impegnare Krapikas dai 18 metri
1' si riparte! Non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
46' doppio fischio, squadre negli spogliatoi
45' ci sarà un minuto di recupero
44' lavora sulla catena di destra il Vado. Lazzarini apre per Ferro, cross immediato per la girata al volo di Vita, Krapikas c'è
42' Candiano giù in area dopo il cross di Rosa. Pizzi lascia correre ad ampi gesti
40' cinque minuti alla fine dal primo tempo
34' Traversa del Vado! Corner di Candiano, Cernigoi anticipa tutti di testa ma viene stoppato dalla traversa
33' Vado sfortunato sul controllo e tiro di Vita. Pezzola devia la conclusione con la faccia, la palla beffarda rotola a lato del montante
32' spinge tanto la Sambenedettese sulla propria corsia sinistra, fa ancora fatica il Vado a trovare le misure
30' Magnaghi calcia a rete da posizione irregolare, annullato il raddoppio ospite
27' Tourè salva il tiro a botta sicura di Candiano. Pizzi di Bergamo aveva però interrotto precedentemente il gioco per un fallo (molto dubbio) di Cernigoi
23' SAMBENEDETTESE IN VANTAGGIO! CANDELLORI! SINISTRO IN PRIMA BATTUTA A INFILARE IMPARABILMENTE BELLOCCI
19' il Vado riesce a distendersi. Lazzarini ruba palla e serve Vita, assist di prima per Cernigoi che da posizione defilata chiama Krapikas alla parata
18' si accentra Sgarbi da sinistra, scarico per l'accorrente Magnaghi che dai ventri metri calcia a laro. Proprio Sgarbi resta a terra qualche istante per un colpo subito in caduta alla parte bassa della schiena
16' si fanno sentire i tifosi marchigiani. In circa 300 hanno raggiunto la Liguria
11' Bellocci ci mette la mano sul tiro a filo d'erba di Zini. Grande reattività, come sempre, per l'estremo rossoblu
10' trascorsi i primi dieci minuti al Sivori, reti ancora bianche
4' il portiere ospite è attento pochi secondi più tardi sul corner di Candiano
3' risponde subito il Vado con il mancino di Vita, scagliato a pochi centimetri dalla linea dell'area di rigore, attento Krapikas sul suo palo
2' avvio col turbo per la Sambenedettese. Un minuto inoltrato di possesso palla concluso dal destro di Zini. Bellocci controlla con lo sguardo il pallone terminare oltre la traversa
1' Riolfo conferma il 3-4-1-2 di Perugia. Candiano alle spalle del tandem Vita - Cernigoi.
1' si parte!
PRIMO TEMPO
Vado: Bellocci; Lazzarini, Piana, Gulinelli; Ferro, Hergheligiu, Hamlili, Rosa; Candiano; Vita, Cernigoi.
A disposizione: Calvani, Sala, Carlini, Viti, Lischetti, Simonetta, De Rinaldis, Di Munno, Saiani, Ghezzi, Bruno, Agostino.
Allenatore: Riolfo.
Sambenedettese: Krapikas, Zini, Piccoli, Tunjov, Sgarbi, Pezzola, Candellori, Camigliano, Nicoli, Toure, Magnaghi.
A disposizione: Cultraro, Chelli, Stabile, Plicco, Carinelli, Perrotta, Buljan, Kosijer.
Allenatore: D'Alesio.
Arbitro: Pizzi di Bergamo.
Assistente I: Cocomero di Nichelino.
Assistente II: Daghetta di Lecco.
Quarto Ufficiale: Zoppi di Firenze.