Tennistavolo, il Toirano "B" risale la china in D1. Al via il progetto inclusivo per i malati di Parkinson

Novembre sorride al Toirano "B" nel campionato di Serie D1: la formazione savonese rilancia le proprie ambizioni grazie a due nette vittorie, un perentorio 7-0 sull'Athletic Club "A" e il successo per 6-1 nel derby in famiglia contro la squadra "A". Protagonisti assoluti Andrea Marino, Riccardo Besaggio e Stefano Caredda, capaci di dominare sia in doppio che nei singolari, portando la squadra al terzo posto in classifica.

Meno fortunato il cammino del Toirano "A", ancora fermo al palo, che oltre alla sconfitta nella stracittadina (dove si segnala il punto della bandiera di Edoardo Fiorillo) ha dovuto cedere il passo anche al Genova "Red".

In Serie D2, lo scontro al vertice sorride alla Spotornese che si impone per 5-2 sul Toirano (a segno Pruiti e Tavilla), lasciando comunque i savonesi a un solido secondo posto solitario.

Sul fronte giovanile, positiva trasferta a Verzuolo per la piccola Erica Siccardi nella seconda prova del Grand Prix interregionale: per lei un quarto posto nell'Under 9 e una finale raggiunta nel torneo di consolazione Under 11, un ottimo banco di prova in vista del prossimo "Golden" a Bordighera.

Ma l'impegno dell'ASD Toirano va oltre l'agonismo: in collaborazione con l'APS "Prendiamoci per Mano" di Albenga, è partito ufficialmente il corso dedicato alle persone affette da Parkinson. Sotto la guida degli istruttori Armando Torregrossa e Sergio Zuccotti, il gruppo si allena ogni martedì e venerdì al Palasport, coniugando attività motoria e socialità in un'iniziativa di alto valore inclusivo.