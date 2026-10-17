Calcio | Variabile allerta meteo sulla domenica dilettantistica

Una buona parte delle squadre della nostra regione è in attesa di scoprire se e quale livello di allerta emanerà Arpal nella tarda mattinata per la giornata di domani.
L'arrivo di una perturbazione sulla Liguria è infatti dato per certo, ma dal colore che verrà assegnato ai vari territori dipenderà anche il possibile rinvio dei relativi incontri.
Da ormai un anno infatti, il Comitato Regionale Ligure ha optato per il rinvio automatico delle partite nelle zone interessate da allerta arancione o rossa.
Ecco le disposizioni:
Allerta “Rossa” e Allerta “Arancione”:
Tutte le gare programmate in zone interessate dai livelli di allerta “Rosso” o “Arancione” sono rinviate d’ufficio.
La disposizione si applica anche alle gare il cui inizio è previsto entro 120 minuti antecedenti all’entrata in vigore dell’allerta.
Gare con squadre provenienti da zone allerta:
Anche le gare che si disputano in zone non interessate dai livelli di allerta, ma che coinvolgono squadre provenienti da aree soggette ad avviso “Rosso” o “Arancione”, o che devono transitare attraverso tali aree, sono rinviate d’ufficio.