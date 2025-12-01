 / Calcio

Calciomercato. La Priamar apre dicembre con il botto, Tommaso Casassa è rossoblu

Sono ore col sorriso stampato sul volto dei giocatori della Priamar, dopo il 5-0 di ieri pomeriggio sul Murialdo.

Le buone notizie non si fermano però qui per i rossoblu: il ds Giuseppe Graziano ha infatti piazzato un colpo da novanta, convincendo Tommaso Casassa a sposare la causa del club savonese.

Casassa è cresciuto nel settore giovanile del Vado, per poi passare al Derthona in Serie D. Dopo il ritorno in Liguria ha vestito le maglie di Carcarese e Millesimo, ora la nuova avventura al Levratto per il centrocampista classe 2005.

