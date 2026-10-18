Calcio | Serie D. Celle Varazze ai box, il Millesimo a caccia dei primi punti esterni contro la Fezzanese

Programma quasi intatto nel girone A del campionato di Serie D.

L'allerta arancione ha impattato solo su Celle Varazze - Gozzano, rinviata a data da destinarsi. Fezzanese - Millesimo verrà infatti disputata regolarmente: un'opportunità da non sbagliare per i valbormidesi, alla ricerca del loro primo punto in campionato lontano dal Viglino.

Sul territorio ligure, sempre alle 15:00 si disputeranno anche Sanremese - Sestri Levante e Ligorna - Bra.

L'Imperia sarà ospite del Borgosesia, mentre la capolista Alessandria farà visita al Bra. Completano il quadro Derthona - Asti, Chisola - Saluzzo e il posticipo delle 20:00 tra Biellese e Valenzana.



