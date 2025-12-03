 / Calcio

Calcio | 03 dicembre 2025, 18:20

Calciomercato. Finale e San Francesco, doppio grande ritorno in vista?

I tam tam di mercato danno per imminenti i rientri alla San Francesco Loano e al Finale di Matteo Di Lorenzo e Youri Vittori

I versi di "Amici Mai" di Venditti rappresentano ormai un grande classico per le news di calciomercato, soprattutto quando, dopo diverso tempo, i giocatori protagonisti delle trattative più calde ritornano in una squadra dove hanno saputo lasciare il segno.

Così potrebbe presto essere per due "nuovi" elementi all'interno degli organici della San Francesco Loano e del Finale.

Come ha testimoniato una storia social del vicepresidente rossoblu, Andrea Ferrara, è tutto pronto per il rientro in campo di Matteo Di Lorenzo. Il rientro in mediana di "Dillo" rappresentera un innesto importante per mister Brignoli, complice la sua esperienza e il lungo vissuto con i colori rossoblu addosso. (AGGIORNAMENTO ORE 20: Di Lorenzo è in distinta, nella sfida di stasera contro il Taggia).

A proposito di colori, potrebbero rimanere gli stessi, ma con coordinate geografiche ben diversi, quelli di Youri Vittori. Il Finale cerca una punta dopo la separazione avvenuta con Sergio Halaj: il centravanti, classe 1997, ha vissuto al Borel le pagine più belle della sua carriera e l'attacco di mister Alessi potrebbe ripartire proprio da lui. Nei prossimi giorni sono attesi possibili sviluppi.

Lorenzo Tortarolo

