Calcio | Savona. A Rignanese bastano pochi istanti per lasciare il segno contro la Carcarese: "La coesione è la nostra arma in più"

Una vittoria di peso, la prima tra le mura amiche in questo campionato, firmata ancora una volta dall'impatto a gara in corso di Fabio Rignanese. L'attaccante del Savona, subentrato nel finale del match vinto 2-0 contro la Carcarese, ha trovato nuovamente la via del gol in appena cinque minuti dall'ingresso in campo, confermandosi arma letale a disposizione della squadra.

«Sono tre punti importantissimi. Anche se sono entrato per soli cinque minuti - ha spiegato Rignanese - sono contento di aver dato il mio contributo. Ma la cosa più fondamentale è che questa vittoria dà grande morale a tutto l'ambiente: non avevamo ancora vinto in casa in questa stagione ed era fondamentale farlo davanti ai nostri tifosi.»



Nel secondo tempo la Carcarese ha spinto molto, costringendo Agostino a diversi interventi decisivi.

«Sì, avevamo giocato anche mercoledì in Coppa e c'era un po' di stanchezza. Abbiamo sofferto un filino in più, ma le occasioni ci sono state da entrambe le parti. Agostino ha fatto delle belle parate, mentre noi forse in certe occasioni potevamo essere più lucidi, ma l'importante era portare a casa il risultato.»

Il Savona resta imbattuto in campionato. Qual è il vero punto di forza di questo gruppo? È la mentalità la chiave di volta?

«Al di là dei singoli – e siamo tutti bravi e forti – la vera forza di questa squadra è il gruppo. Siamo un blocco molto unito e coeso. remiamo tutti, insieme al mister, nella stessa identica direzione. È questo che fa davvero la differenza quando affronti avversari attrezzati e ostici come la Carcarese.»