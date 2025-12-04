Calcio, Prima Categoria A. Le sanzioni nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 26/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 ANDORA 1966
Per la manca di acqua calda nello spogliatoio del DDG e della squadra ospite.
Euro 50,00 CAMPOROSSO
Per la mancanza del tabellone numerico delle sostituzioni.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CECCONI GABRIELE (CAMPOROSSO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956) COZZI ROBERTO (VIRTUS DON BOSCO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO) ROGAI ANDREA (CELLA 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
AMMONIZIONE (II INFR)
GIMENEZ OLIVERA NESTOR DANIEL (ANDORA 1966)
SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)
PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)
RIVIECCIO FABIO (CELLA 1956)
BRANCA RENATO (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (I INFR)
PAGANO JACOPO (CELLA 1956)
PAPINI MARCO (CELLA 1956)
PODDA MATTIA (TORRIGLIA 1977)
GARE DEL 29/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 100,00 AUDACE CAMPOMORONE
Per aver omesso di sorvegliare il cancello che separa la zona degli spogliatoi ed aver permesso ad un soggetto di farvi accesso e rivolgere al ddg per circa tre minuti espressioni ingiuriose (sanzione attenuata per la fattiva collaborazione dei dirigenti della società).
Euro 100,00 BORGO RAPALLO 98
Per la condotta dei propri sostenitori i quali rivolgevano per tutta la durata della gara espressioni gravemente ingiuriose, minacciose e blasfeme al ddg.
Al termine della gara, alcuni tifosi tiravano calci e pugni alla struttura del tunnel reiterando la condotta di cui sopra.
All'uscita della zona spogliatoi, si palesavano davanti al ddg un capannello di tifosi che veniva allontanato dai dirigenti della società ospitante. (sanzione ridotta per la fattiva collaborazione dei dirigenti).
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
ADAMS SERRAVALLE LOUIS (TORRIGLIA 1977)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 11/12/2025
SIRI GIANBATTISTA (BORGO RAPALLO 98)
AMMONIZIONE (III INFR)
MARGARI LUCA (ATLETICO QUARTO)
TUMMINELLO MICHELE (TORRIGLIA 1977)
AMMONIZIONE (II INFR)
MONACO GIOVANNI (BOLZANETESE VIRTUS)
AMMONIZIONE (I INFR)
SIRI GIANBATTISTA (BORGO RAPALLO 98)
PISANO DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)
MORBELLI ALESSANDRO (VELOCE 1910)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
Al 45+2 st a gioco fermo colpiva con uno schiaffo il volto di un avversario, senza provocare conseguenze lesive. Uscendo dal tdg rivolgeva espressioni minacciose e ingiuriose nei confronti di altri giocatori.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CANESSA GIACOMO (BORGO RAPALLO 98)
Sanzione ridotta per le scuse presentate a fine gara.
MAGGIORA ANDREA (PRIARUGGIA G.MORA)
PASSANO DIEGO (TORRIGLIA 1977)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CANNIZZARO ALESSIO (AUDACE CAMPOMORONE)
CIUFFI JACOPO (BORGO RAPALLO 98)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BOBBIO LORENZO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
CHERICI FABIO (MULTEDO 1930)
PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)
PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)
CASELLI MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
FRAIETTA GIACOMO (VOLTRI 87)
GRUTTA MARCO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ACCARDO ANDREA (ATLETICO QUARTO)
ILARDO GIACOMO (ATLETICO QUARTO)
PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
LORIA DAVIDE (AUDACE CAMPOMORONE)
CANESSA GIACOMO (BORGO RAPALLO 98)
DOMI ALDO (G.S. GRANAROLO)
SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)
BACIGALUPO GIACOMO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
SCARPINO SAMUELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
FUMANTI MATTEO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (III INFR)
CASU FEDERICO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
GIUDICE MATTEO (ATLETICO QUARTO)
CARRUS ALESSANDRO (AUDACE CAMPOMORONE)
BALBI MARCO (BOLZANETESE VIRTUS)
MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)
MAZZOLINI RICCARDO (BOLZANETESE VIRTUS)
SPECCHIA SAMUELE (BORGO RAPALLO 98)
MAZZOTTI SAMUEL (BORGORATTI)
GIACOPELLO DAVIDE (CASARZA LIGURE)
MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)
PIMENTEL GIANMARCO (COGORNESE)
BONDI EMANUELE (FORZA E CORAGGIO)
SEGHI LORENZO (LERICI F.C.)
DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)
AMBROSI FILIPPO (RICCO LE RONDINI)
DE LUCIA FRANCESCO PIO (RIOMAIOR 1965)
MACCIO MIRKO (ROSSIGLIONESE)
DOCI FLAVIO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BARBIERI RAFFAELE (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
ROLANDELLI DIEGO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)
CROCILLA LORENZO (VELOCE 1910)
LESKAJ SUEL (VELOCE 1910)
AMMONIZIONE (II INFR)
IEZZI ALESSANDRO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
RIGHETTI MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)
CAROGLIO FEDERICO (AUDACE CAMPOMORONE)
PITTALUGA ANDREA (BARGAGLI SAN SIRO)
OUATTARA ALI (BOLZANETESE VIRTUS)
DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)
ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)
ROMANENGO STEFANO (COGORNESE)
RIILLO STEFANO (FORZA E CORAGGIO)
GALLUCCIO ALESSIO (G.S. GRANAROLO)
ZAMANA FILIPPO (G.S. GRANAROLO)
BENASSI ALESSANDRO (LERICI F.C.)
BELLICCHI GIACOMO (MULTEDO 1930)
BUCCHIERI MATTEO (MULTEDO 1930)
VERDIANI ENRICO (PRIARUGGIA G.MORA)
VIACAVA SAMUELE (PRIARUGGIA G.MORA)
PERONCINI GUGLIELMO (PSM RAPALLO)
PIER LUIGI EDOARDO (PSM RAPALLO)
CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)
LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)
MARCHELLI DIEGO (ROSSIGLIONESE)
PISCHE ALESSIO (ROSSIGLIONESE)
CANESSA DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
BIANCHI LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)
PELAGALLI TOMMASO (SPERANZA 1912 F.C.)
BO PAOLO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
FRATERRIGO DARIO (TORRIGLIA 1977)
TENCA JACOPO (VOLTRI 87)
AMMONIZIONE (I INFR)
GUAITOLI MATTIA (ATLETICO CASARZA LIGURE)
BATOCCHIONI EMANUELE (ATLETICO QUARTO)
REVERBERI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)
ZINO GIOVANNI (ATLETICO QUARTO)
MELE ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)
BERETTA MICHELE (BORGO RAPALLO 98)
LARIZZA ROCCO (BORGO RAPALLO 98)
SESSA DAVIDE (BORGO RAPALLO 98)
CRISTIANI EMANUELE (BORGORATTI)
TRAVERSI SIMONE (COGORNESE)
PILON DAVIDE (G.S. GRANAROLO)
LAZZONI FEDERICO (LERICI F.C.)
CATALDO SIMONE (PRIARUGGIA G.MORA)
OGGIANU CARNIGLIA ALESSANDRO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)
BESANA DOMENICO (SPORTING CLUB AURORA 1975)
TROCINO NICOLO (TORRIGLIA 1977)
MAGGIORE ALESSANDRO (VIRTUS DON BOSCO)
TOMASI LORENZO (VIRTUS DON BOSCO)
LOPS SIMONE (VOLTRI 87)
GARE DEL 30/11/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 175,00 CALCIO POPOLARE SPEZIA
Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l’intera durata della gara rivolgevano al ddg espressioni gravemente ingiuriose e minacciose con un megafono.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/12/2025
BAZZOLI ALDO (OSPEDALETTI CALCIO)
Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 18/12/2025
BOSCHI ERNESTO (DINAMO SANTIAGO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ODESCALCHI ANTONINO (VALSECCA SPORT & FUN)
ONEGLIO LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
GJORGIEV ZORAN (BOLANESE)
LUNGHI VALTER (BRU.BORG.LUX)
BUCCELLATO STEFANO (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
GIBELLI ELIO (CAMPOROSSO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DI LUCA CHRISTIAN (VALSECCA SPORT & FUN)
Al 35' del S.T. rivolgeva al DDG frasi gravemente irriguardose ed ingiuriose.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DONATO ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)
CERCHEZ NICOLAE (DEGO CALCIO)
TORRI TOMMASO (MAROLACQUASANTA)
ROSSI MICHELE (OLD BOYS RENSEN)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MENZIO SAVIO NICOLO LORENZO (BORGHETTO 1968)
PICCARDO MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
CHIAPPORI CHRISTIAN (PEGLIESE)
CIPRIANI MIRKO (VALSECCA SPORT & FUN)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MODESTI OMAR (ANDORA 1966)
MAGGIARI SAMUELE (BOLANESE)
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
RAIMONDO MATTEO (DINAMO SANTIAGO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
GALLO MATTEO (ALTARESE 1929)
FRANCO RICCARDO (ANDORA 1966)
MANGIATORDI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
SETTI DAVIDE (CISANO)
ALY LUCA (DINAMO SANTIAGO)
TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)
DURAND GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
PAONESSA SIMONE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
MEDA MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
SADIKU LEON (QUILIANO&VALLEGGIA)
EL HARZLI RIAD (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
ALBANESE GABRIELE (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PIANA SIMONE (CAMPOROSSO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
ROGAI MATTIA (CELLA 1956)
STRUVALDI ROBERTO (VALSECCA SPORT & FUN)
AMMONIZIONE (III INFR)
BELLANDO ANDREA (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
CIANCI ROBERTO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
MOZZACHIODI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)
BANCHIERI EDOARDO (CAMPESE F.B.C.)
PROFUMO DAVIDE (CELLA 1956)
PROFUMO DAVIDE (F.C.LAVAGNA 2.0)
BIASI ERIK (IRON FOX AMEGLIESE)
EMINENTE GIORGIO (MAROLACQUASANTA)
ROSSO RICCARDO (OSPEDALETTI CALCIO)
TARASENKO NIKITA (PEGLIESE)
CAFIERO DAVIDE (POLIS. PIEVE LIGURE)
SCARDIGNO GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GEROSA THOMAS (ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA)
AGATE ANDREA (ALTARESE 1929)
DEGANO ANDREA (BOLANESE)
ANDRENACCI GIACOMO (BORDIGHERA SANT AMPELIO)
GIGLIO SIMONE (BORGHETTO 1968)
MANCINI MATTEO (CAMPESE F.B.C.)
BOUSSAHA SAMI (CAMPOROSSO)
COMI LORENZO (CAMPOROSSO)
PAPINI MARCO (CELLA 1956)
GILLARDO RODERIC (CENGIO)
VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)
BALLABENE ANDREA (DINAMO SANTIAGO)
BINAJ AMARILDO (F.C.LAVAGNA 2.0)
DE MARTINI ALESSANDRO (F.C.LAVAGNA 2.0)
PANAINO ALESSIO FRANCES (IRON FOX AMEGLIESE)
PARODI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)
COMIOTTO MATTIA (ONEGLIA CALCIO)
MEDA RICCARDO (ONEGLIA CALCIO)
MEDA SAMUELE (ONEGLIA CALCIO)
PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)
EL KAMLI MOHAMMED (OSPEDALETTI CALCIO)
ZITO FRANCESCO (OSPEDALETTI CALCIO)
GHIRLANDA FRANCESCO (PANCHINA)
RUFFA FRANCESCO (PEGLIESE)
SCANO LUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)
BRINI GIORGIO (QUILIANO&VALLEGGIA)
CARPARELLI MARCO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
SPINELLI GIULIO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)
GJURRA FABIAN (VALSECCA SPORT & FUN)
COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
FATTORI ANDREA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)
GAMBACORTA LUCA (VENTIMIGLIACALCIO)
LODOVICI NICOLO (VENTIMIGLIACALCIO)
MARTELLI MATTEO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)
SARA PIETRO (BORGHETTO 1968)
ZANATTA ANTHONY (BORGHETTO 1968)
ELBOUABDELLAOUI MOHAMMED (CALCIO POPOLARE SPEZIA)
MANAGO TOMMASO (CAMPOROSSO)
VOGEL EMANUELE (CAMPOROSSO)
ARDISSONE AMEDEO (CISANO)
TALKA AJET (CISANO)
METALLA ELVIS (DEGO CALCIO)
RUSSO GIULIO (DEGO CALCIO)
BIAGI VIRIO (IRON FOX AMEGLIESE)
MARTINUCCI DANIELE (IRON FOX AMEGLIESE)
BRAVI ALESSANDRO (MAROLACQUASANTA)
ALBERTONI LUCA (OLIMPIC 1971)
BAZZOLI LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)
SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)
LONGINOTTI TOMMASO (PANCHINA)
ARRAIS MICHAEL (QUILIANO&VALLEGGIA)
BIGNAMI ALVAREZ PE CALY (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
VACCHINO LEONARDO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)
ROMEO MIRKO (VENTIMIGLIACALCIO)
BURDISSO SIMONE (VIRTUS SANREMESE CALCIO)