Podismo | Torna il Trail della Gallinara, le iscrizioni sono aperte

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al Trail della Gallinara, l’appuntamento dedicato agli appassionati di corsa in natura che offre l’opportunità di vivere il territorio attraverso un’esperienza sportiva immersa in scenari di grande bellezza, con una suggestiva vista sul mare e sull’Isola Gallinara.

Due le distanze competitive previste, pensate per rispondere a diversi livelli di preparazione: il percorso da 30 chilometri, con 1.550 metri di dislivello positivo, per un massimo di 350 partecipanti, e quello da 12 chilometri, con 400 metri di dislivello positivo, che mette a disposizione 500 pettorali.

Le iscrizioni per entrambe le gare sono disponibili online sul sito Wedosport, al seguente link:

Trail della Gallinara 2027 | Albenga (SV) | Iscrizioni - wedosport

Accanto alle prove competitive è prevista anche una camminata solidale di 7 chilometri, aperta a chi desidera partecipare all’iniziativa con un ritmo più tranquillo, condividendo una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Per questa attività le iscrizioni saranno effettuate direttamente sul posto, il giorno dell’evento.

I posti per le gare competitive sono limitati: gli interessati sono quindi invitati a iscriversi per tempo e assicurarsi la partecipazione.

Il Trail della Gallinara si conferma un’occasione per coniugare attività sportiva, valorizzazione del paesaggio e partecipazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire e vivere il territorio da una prospettiva speciale.



