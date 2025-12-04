Calcio. Coppa Italia di Eccellenza, Pietra Ligure e Fezzanese il 6 gennaio alla "Sciorba"

È stata fissata e resa nota la sede della finalissima regionale di Coppa Italia di Eccellenza.
Il CR Liguria ha ufficializzato il campo "La Sciorba" di Genova, come teatro del match tra Pietra Ligure e Fezzanese.
La gara si disputerà il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio 2026, con il fischio d'inizio fissato alle ore 15.00.
IL REGOLAMENTO:
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari (due tempi di 45 minuti ciascuno), per determinare la società vincente saranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno ed eventualmente i calci di rigore secondo la vigente normativa.
La società vincente acquisirà il diritto di partecipazione alla fase nazionale della manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.