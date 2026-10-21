Calciomercato | Celle Varazze. C'è il senegalese Mboup per la retroguardia biancoblu

Il Celle Varazze ha ufficializzato ieri l’arrivo di Assane Mboup, difensore centrale proveniente dalCalvi Noale.

Classe 1990 e di origini senegalesi, Mboup porta a Celle Varazze un bagaglio di grande esperienza nella retroguardia delle civette.

332 presenze e 28 reti, con una continuità di rendimento costruita in quasi due decadi di carriera. Numeri notevoli per un difensore, che raccontano anche una spiccata pericolosità offensiva, soprattutto sui palloni inattivi.

Il percorso di Mboup inizia nel 2008 con la maglia della Sacilese, a soli 18 anni. Il vero salto di qualità arriva alla Sanvitese, dove in due stagioni mette insieme 60 presenze e 2 gol. Seguono l’annata 2011/2012 al Città di Concordia, con 29 presenze e 4 reti, e quella 2012/2013 al Città di Brindisi, chiusa con 18 presenze e 1 gol. Nel gennaio 2015 torna alla Sacilese, dove disputa 13 gare e va a segno una volta.

Dal 2015 il suo percorso si lega al Veneto. Al Delta Calcio Rovigo resta tre stagioni, tra il 2015 e il 2018, con 50 presenze complessive e 5 reti, tutte arrivate nel 2017/2018, annata in cui scende in campo 30 volte. Nella stagione 2018/2019 veste la maglia dell’US Caravaggio, con 32 presenze e 5 gol: stagione da protagonista e tra le più prolifiche della carriera.

Segue l’esperienza al Delta Porto Tolle, dove tra il 2019 e il 2021 totalizza 45 presenze e 6 reti. Il campionato 2020/2021 è uno dei più brillanti: 34 gare giocate e 5 gol. Nel 2021/2022 è al Clodiense, con 32 presenze e 3 centri. Nel 2022 approda alla Luparense, club padovano di Serie D. Più di recente ha vestito la maglia del Vigasio, nel 2024/2025, con 32 presenze e 1 gol, e quella del Calvi Noale, nella stagione 2025/2026, con 18 presenze, formazione veneta del Girone C.