Calcio, Bragno. Gli infortuni preoccupano Ferraro: "Col Finale un tempo a testa, in questo momento facciamo fatica a segnare" (VIDEO)

Calcio, Bragno. Gli infortuni preoccupano Ferraro: "Col Finale un tempo a testa, in questo momento facciamo fatica a segnare"

Uno dei migliori in campo per il Finale è stato sicuramente il portiere, Dominik Mondino, segno della capacità del Bragno di andare a produrre un buon numero di occasioni da rete nel recupero del Borel.

Le difficoltà nel trovare la via della porta e il gran numero di infortuni sono due tra gli aspetti che preoccupano maggiormente il tecnico valbormidese. Ora si stagliano all'orizzonte le due partite con Praese e Savona ma, con lo spirito dimostrato nella ripresa, Ferraro è comunque convinto di potersi giocare le sue chances.

Eric Parodi

