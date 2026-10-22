Scherma | Leon Pancaldo: doppio risultato positivo per Matteo Vinai nel Circuito Europeo Under 17

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, quello appena trascorso è un fine settimana da incorniciare, per Matteo Vinai, protagonista di una buona prestazione sulle pedane di Budapest, alla tappa del Circuito Europeo Under 17.

In un contesto internazionale di alto livello, il giovane atleta della Scuola di Scherma Leon Pancaldo, ha dimostrato talento, determinazione ed una grande maturità agonistica.

La maratona di gare è iniziata sabato 17 ottobre, con la prova individuale. Di fronte a un tabellone composto da oltre 360 partecipanti arrivati da ogni angolo d'Europa e da oltre oceano (erano infatti presenti anche spadisti dagli Stati Uniti), Vinai ha scalato il tabellone assalto dopo assalto, conquistando un ottimo 63° posto finale. Un piazzamento di assoluto rilievo che conferma la sua costante crescita tecnica.

Ottimi risultati sono arrivati domenica 18 ottobre nella prova a squadre dove Vinai era schierato con la formazione Italia 4, di cui faceva parte insieme a Lorenzo Gallorini, Alessandro Ormanni, Jacopo Baronci.

Il quartetto azzurro ha conquistato infatti una straordinaria 7° posizione assoluta, arrendendosi solo ai quarti di finale, dopo un incontro tiratissimo contro la prima squadra inglese, terminato 40 a 45. Con questo piazzamento Italia 4 è risultata la prima squadra italiana nella classifica finale.

Due giornate intense, ricche di emozioni e cariche di indicazioni positive per il futuro.

Soddisfatto il Maestro Nasoni, Responsabile della Scuola, che seppur non presente a Budapest, ha seguito passo dopo passo il suo atleta.