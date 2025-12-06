Calcio, Masone. Ottonello e Calvi spingono il Masone: "Ad Albissola un punto meritato, sfruttiamo questo momento di grande fiducia" (VIDEO)

E' grazie anche a neopromosse del livello del Masone se il campionato di Promozione si sta rivelando così interessante ed equilibrato. Lo si è visto anche al Faraggiana, dove i genovesi sono riusciti a imporre il 2-2 all'Albissole.

Mister Ottonello, in panchina al posto di Massimiliano Bruzzone, e Samuele Calvi, hanno confermato il momento di grande fiducia che sta vivendo il club valligiano, sottolineando l'importanza della prestazione offerta sul campo dei ceramisti.

Ora però la concentrazione è tutta rivolta alla partita di domenica contro il Ceriale: dalle parti del Macciò c'è infatti tutta l'intenzione di continuare a macinare gol e punti.