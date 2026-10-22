Calcio | Seconda Categoria B, fissate date e orari per i recuperi

Dopo lo stop forzato causato dall'ondata di maltempo e dall'allerta meteo arancione che ha interessato la Liguria nello scorso fine settimana, la Federazione ha reso note le date e gli orari per la disputa della 2ª giornata d'andata del campionato di Seconda Categoria Savona (Girone B).

Tutte le partite rinviate verranno recuperate nella serata di mercoledì 4 novembre 2026.



IL PROGRAMMA COMPLETO DEI RECUPERI

Borghetto 1968 - Virtus Don Bosco Ore: 20:00 Impianto: Carlo Oliva Località: Borghetto Santo Spirito, Via Po

Giusvalla F.C. - Spotornese Calcio Ore: 20:30 Impianto: Augusto Briano Località: Savona, Via Santuario - Loc. Santuario

Mallare - Murialdo Ore: 20:00 Impianto: Achille Agosto Località: Mallare, Via XXV Aprile

Pallare Calcio - Savona FBC 1907 ASD Ore: 20:00 Impianto: Don Paolo Ravera Località: Pallare, Loc. Impianti Sportivi

Rocchetta Calcio - Bardineto Ore: 20:00 Impianto: Cesare Brin B (Erba Artificale) Località: Cairo Montenotte, Via Repubblica - Loc. Vesima